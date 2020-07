Il Paradiso delle Signore: data inizio nuove puntate e ultime anticipazioni

Il Paradiso delle Signore torna in tv. Dopo l’emergenza Coronavirus – che ha bloccato il set e sospeso la terza stagione daily – la soap riparte a settembre. La Rai ha annunciato che le nuove puntate partiranno su Rai Uno dal prossimo 7 settembre. Invariato l’orario, quello dalle 15.40 alle 16.30, come sempre dal lunedì al venerdì. Lo scorso 30 giugno sono iniziate le nuove riprese, che andranno avanti per tutta l’estate. Riprese che stanno avvenendo nel rispetto delle regole anti-Covid. Nel frattempo sono state svelate nuove anticipazioni e confermato un atteso ritorno, quello di Nicoletta Cattaneo. L’indiscrezione che circolava da tempo è stata finalmente confermata: l’attrice Federica Girardello è tornata nel cast dopo aver abbandonato qualche mese fa per impegni teatrali. Il personaggio mette in crisi Riccardo Guarnieri, in procinto di sposare la subdola e bugiarda amica d’infanzia Ludovica Brancia di Montalto.

Il Paradiso delle Signore torna il 7 settembre 2020: anticipazioni nuove puntate

Nelle nuove puntate de Il Paradiso delle Signore Vittorio Conti (Alessandro Tersigni) e Marta Guarnieri (Gloria Radulescu) devono fare i conti con una novità inaspettata. La coppia trova una neonata abbandonata davanti al grande magazzino e decide di adottarla. Il percorso di adozione è lungo e complesso e l’ombra della madre naturale aleggia su Marta e Vittorio. Situazione complicata anche per Gabriella, divisa tra Cosimo e Salvatore. Il primo si dichiara alla stilista con tanto di proposta di matrimonio mentre il barista getta la spugna dopo l’ultimo tentativo andato a male. Agnese, intanto, è lacerata dai sensi di colpa per aver distrutto il bigliettino che Salvatore aveva scritto a Gabriella. A Milano torna Federico: l’operazione in Svizzera è andata a buon fine. L’aspirante scrittore cerca un chiarimento con Roberta ma la ragazza non può ignorare le avance di Marcello, tornato prepotentemente a galla.

Il Paradiso delle Signore anticipazioni: l’atteso ritorno di Nicoletta

Incerto sul futuro con Roberta, Federico scopre la tresca amorosa tra il padre Luciano e Clelia Calligaris. La situazione famigliare dei Cattaneo si complica ancora di più. Nel frattempo Umberto è preoccupato per Adelaide, in viaggio di nozze negli Stati Uniti. Il banchiere scopre un inquietante segreto su Achille Ravasi e decide di partire per salvare la cognata. Riccardo è pronto a sposare Ludovica ma il ritorno di Nicoletta con la piccola Margherita cambia le carte in tavola. Nonostante la presenza di Angela, il giovane Guarnieri non ha dimenticato il suo grande amore. Nelle nuove puntate rivedremo pure Flavia, la madre di Ludovica, e zia Ernesta.