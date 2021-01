Il Paradiso delle Signore, Clerici e Bortone sospesi lunedì 18 gennaio 2021

Cambiamenti drastici nel palinsesto di Rai Uno durante la giornata di lunedì 18 gennaio 2021. Antonella Clerici non sarà in onda con È Sempre Mezzogiorno, il cui appuntamento è stato cancellato. Lo stesso vale per la puntata pomeridiana di Oggi è un altro giorno di Serena Bortone e quella della soap opera Il Paradiso delle Signore che è stato sospeso. A far cambiare i piani ai vertici della rete ammiraglia del servizio pubblico è stata la crisi di governo in corso, che nelle prossime ore avrà degli sviluppi importanti. Il premier Giuseppe Conte parlerà alla Camera dei Deputati (intorno alle ore 12.00 di oggi. Domani si pronuncerà al Senato) e cercherà di capire se l’esecutivo da lui capitanato riuscirà a uscire dal ‘pantano’ in cui si è ritrovato dopo la mossa di Matteo Renzi oppure no. Si continua con la ricerca dei cosiddetti ‘responsabili’.

Unomattina e Storie Italiane sono andate regolarmente in onda, mentre Antonella Clerici è stata messa ai ‘box’. Nessuna punizione, soltanto la coincidenza che la sua trasmissione casca proprio in concomitanza con il discorso di Conte alla Camera. Salta anche il talk di Serena Bortone e Il Paradiso delle Signore che faranno spazio a degli speciali del Tg1 per seguire in tempo reale, con dibattiti e approfondimenti, il futuro che si profila per il governo.

Gli speciali dedicati al momento delicato che sta vivendo il mondo politico italiano si protrarranno per tutto il pomeriggio su Rai Uno, andando ad ‘intaccare’ anche lo spazio de La Vita in Diretta di Alberto Matano che partirà in ritardo e andrà in onda in versione ridotta a partire dalle 17.50 circa. La regolare programmazione della rete riprenderà martedì 19 gennaio.

Salta anche la puntata di Stasera tutto è possibile

Non solo su Rai Uno ci sono mutamenti di palinsesto. Anche il secondo canale del servizio pubblico cambierà pelle in alcuni segmenti durante la giornata odierna. Infatti è saltato l’appuntamento con Stasera tutto è possibile, previsto in prima serata. Anche in questo caso i vertici di Viale Mazzini hanno preferito dare spazio a un approfondimento sulla crisi politica in atto. Stefano De Martino, assieme alla sua squadra, tornerà in onda la prossima settimana.