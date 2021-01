Il Paradiso delle Signore cambia orario giovedì 28 e venerdì 29 gennaio

A causa delle ultime vicissitudini politiche la Rai ha cambiato la sua programmazione pomeridiana. Giovedì 28 gennaio e venerdì 29 gennaio 2021 Il Paradiso delle Signore non andrà in onda al consueto orario delle 15.55. La soap opera ambientata negli Anni Sessanta verrà trasmessa alle ore 15 per dare poi la linea alle 15.50 allo speciale del Tg1 che andrà avanti fino a L’Eredità con Flavio Insinna.

Giovedì 28 gennaio e venerdì 29 gennaio non andrà dunque in onda La vita in diretta di Alberto Matano. Oggi è un altro giorno sarà invece ridotto dalle 14 alle 15. Tutto dovrebbe tornare alla normalità da lunedì 1 febbraio salvo, ovviamente, nuovi imprevisti legati all’attualità e alla politica. Per chi non riesce a vedere le puntate de Il Paradiso delle Signore alle 15 può recuperare le repliche il sabato pomeriggio, a partire dalle 15.05 su Rai Premium.

Ogni episodio de Il Paradiso delle Signore è poi disponibile su Rai Play, la piattaforma streaming della Rai. Su Rai Play è possibile guardare tutte le puntate della serie, fin dalla prima stagione, con protagonisti Giusy Buscemi e Giuseppe Zeno nei rispettivi panni di Teresa Iorio e Pietro Mori.

Il Paradiso delle Signore anticipazioni 28 gennaio e 29 gennaio 2021

Nella puntata de Il Paradiso delle Signore in onda su Rai Uno giovedì 28 gennaio Cosimo informa Vittorio del brutto colpo ricevuto da Umberto e Conti cerca di far cambiare idea al suocero ma invano. Agnese torna finalmente al Paradiso delle Signore. Cresce la tensione tra Salvatore e il padre. Intanto Giuseppe ha finalmente trovato un lavoro. Beatrice e Vittorio sono sempre più vicini mentre Clelia e Luciano informano Carletto che presto avrà un fratellino o una sorellina.

Nell’episodio di venerdì 29 gennaio, invece, Federico si intromette tra Cosimo e Umberto, riuscendo a salvare inaspettatamente Bergamini. Al Paradiso delle Signore cominciano a circolare strani pettegolezzi su Clelia e Zia Ernesta è più preoccupata che mai per la reputazione di Silvia. Cosimo ha finalmente raggiunto un accordo con Umberto e chiede a Gabriella di non rimandare le nozze. Vittorio fa una romantica sorpresa a Beatrice.