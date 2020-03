Barbara Bouchet: “Sogno un ruolo ne Il Paradiso delle Signore”

Barbara Bouchet sogna un ruolo ne Il Paradiso delle Signore

Tra i due milioni di telespettatori che ogni giorno seguono con passione e devozione Il Paradiso delle Signore c’è anche Barbara Bouchet. Sì, proprio così: l’attrice tedesca, madre del noto chef Alessandro Borghese, è una fan accanita della soap opera di Rai Uno. Che scampata una chiusura improvvisa la scorsa stagione è oggi uno dei programmi più seguiti in Rai, tanto che pare certa la riconferma per il prossimo settembre. Intanto Barbara – che presto vedremo come concorrente a Ballando con le Stelle – ha fatto una sorta di appello a mezzo stampa a produttori e sceneggiatori: la Bouchet sogna di entrare nel cast del Paradiso. Accanto ad Alessandro Tersigni e Vanessa Gravina, magari nei panni di un’attrice svampita un po’ in là con gli anni.

Cosa ha detto Barbara Bouchet su Il Paradiso delle Signore

“Un sogno nel cassetto? Non mi perdo una puntata del Paradiso delle Signore. Cosa non darei per una parte in un lavoro del genere. Mi vedrei bene nelle avventure divertenti di un’attrice un po’ in là con gli anni“, ha dichiarato Barbara Bouchet al settimanale Gente. Lo staff de Il Paradiso delle Signore si attrezzerà per introdurre la 76enne nel cast? Del resto Barbara ha esperienza da vendere e la sua presenza sarebbe un valore aggiunto alla soap di Rai Uno ambientata negli anni Sessanta. Pure perché non sarebbe la prima soap in cui recita la Bouchet…

Le ultime apparizioni televisive di Barbara Bouchet

Dopo il successo riscosso nel cinema italiano negli anni Settanta, Barbara Bouchet ha lavorato molto in tv. Negli ultimi anni ha preso parte a soap e fiction quali: Un posto al sole, Incantesimo, Capri, Ho sposato uno sbirro. Di recente è apparsa in Tolo Tolo, l’ultimo film di Checco Zalone. Nel cui cast c’erano – guarda il caso! – ben due attori de Il Paradiso delle Signore: Antonella Attili (Agnese Amato) ed Enrico Oetiker (Riccardo Guarnieri).