La scena del bacio tra Clelia e Luciano sulla scala è stata creata dall’attore Giorgio Lupano

Continua a far chiacchierare e sognare il bacio che Luciano Cattaneo e Clelia Calligaris si sono scambiati sulla scala de Il Paradiso delle Signore. Una scena attesa da tempo dai fan Cattegaris, così come è stata soprannominata la coppia formata dal ragioniere e dalla capo commessa. Complice la bugia di Silvia sulla paternità di Federico, Luciano si è riavvicinato a Clelia e finalmente si è lasciato andare nonostante i divieti dell’epoca. Nel 1961, infatti, non esisteva in Italia il divorzio. Tornando a quella scena, è venuto a galla che a crearla è stato Giorgio Lupano, l’attore che da due anni presta il volto al contabile di Vittorio Conti. È stato il diretto interessato a rivelare di aver messo personalmente mano alla sceneggiatura e, dopo aver ottenuto il permesso, di aver cambiato l’esito di quel momento pieno di ardore e passione.

Giorgio Lupano e il retroscena de Il Paradiso delle Signore svelato su Instagram

“Sul copione la scena finiva molto prima. Clelia entrava nell’ufficio di Luciano e dopo qualche parola scattava il bacio tra i due. Ma mi sembrava più opportuno allungare quel momento e così ho fatto la mia proposta agli sceneggiatori e al regista che hanno subito accettato”, ha raccontato Giorgio Lupano durante una diretta su Instagram con Emanuel Caserio, che interpreta Salvatore Amato nella soap opera di Rai Uno. Dunque è tutto merito dell’attore se i telespettatori de Il Paradiso delle Signore hanno sospirato e si sono emozionati con una scena carica di pathos e amore nonché curata nei minimi particolari. E non a caso quella puntata – trasmessa su Rai Uno venerdì 20 marzo 2020 – è stata la più seguita della soap opera negli ultimi due anni.

Volano gli ascolti tv de Il Paradiso delle Signore: più di 2 milioni e mezzo ogni giorno

Numeri sicuramente maggiori per via dell’emergenza Coronavirus, che sta costringendo le persone a restare a casa. Ma non si può negare che Luciano e Clelia sono tra i personaggi più amati de Il Paradiso delle Signore. Merito di una trama scritta molto bene ma soprattutto degli attori – Giorgio Lupano ed Enrica Pintore – che hanno un feeling pazzesco. Ma solo lavorativo: Lupano ha smentito su Instagram qualsiasi coinvolgimento amoroso nella vita di tutti i giorni. “Siamo amici, sul set conosciamo tutti Daniele, il fidanzato storico di Enrica. È un ragazzo simpaticissimo”, ha assicurato il 50enne.