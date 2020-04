Il Paradiso delle Signore: anticipazioni ultima puntata lunedì 27 aprile 2020

Il Paradiso delle Signore chiude prima: anticipazioni ultima puntata lunedì 27 aprile 2020

Il Paradiso delle Signore costretto a chiudere prima. A causa del Coronavirus la troupe non è riuscita a terminare le riprese e così la soap opera terminerà lunedì 27 aprile 2020. Da martedì 28 aprile ripartiranno le repliche di questa stagione mentre le nuove puntate saranno girate appena le circostanze lo permetteranno. Ma cosa accadrà nell’ultima puntata di questa stagione? Purtroppo la maggior parte delle questioni non troverà una degna conclusione. A partire dalla gravidanza di Ludovica: l’ereditiera è davvero incinta? Dopo che Riccardo ha deciso di sposarla, fervono a rimo spedito i preparativi per il matrimonio. Ma Ludovica coglierà pure l’occasione per umiliare pubblicamente Angela, che ha dovuto dire addio a Riccardo. Quest’ultimo, ancora innamorato della Venere, cercherà un modo per ricongiungere Angela col figlio Matteo, dato in adozione dopo il parto.

Gabriella sempre più divisa tra Cosimo e Salvatore

Ancora protagonista, poi, il triangolo amoroso che vede protagonisti Gabriella, Cosimo e Salvatore. Il siciliano scriverà alla stilista un bigliettino, chiedendo un’ultima chance dopo la crisi che li ha travolti. Ma il messaggio verrà intercettato da Agnese, che non ha più stima per l’ex nuora e collaboratrice. La Rossi, dal canto suo, accetterà un invito a cena di Cosimo Bergamini. Marta e Vittorio, intanto, ormai ricongiunti, valuteranno l’opzione di adottare un bambino mentre continuerà la crisi tra Roberta e Federico.

Si lavora alla prossima stagione de Il Paradiso delle Signore

Nonostante lo stop sul set, gli autori de Il Paradiso delle Signore non smettono di lavorare alla sceneggiatura della prossima stagione televisiva. “L’attività di scrittura della nuova serie per la stagione 2020-2021 non si è mai interrotta, trasformando le riunioni degli autori in interminabili incontri virtuali sulle piattaforme digitali. Appena stabilita la data di inizio delle riprese della nuova serie, saremo in grado di finalizzare il lavoro di scrittura che si sta compiendo e organizzarlo in modo di essere in perfetta sintonia con la vita di oggi”, ha spiegato il produttore Giannandrea Pecorelli.