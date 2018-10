Il Paradiso delle Signore: anticipazioni puntate dall’8 al 12 ottobre 2018

Il Paradiso delle Signore, anticipazioni puntate da lunedì 8 ottobre a venerdì 12 ottobre 2018

Il Paradiso delle Signore, soap di successo del pomeriggio di Rai 1, regala sempre emozioni. Una settimana piena di rivelazioni quella dall’8 al 12 ottobre. Importanti risvolti dopo un bacio tra Vittorio Conti e Marta Guarnieri, invece decisioni non facili da prendere per il tenero ragionier Cattaneo. Mentre Umberto sarà catturato dalla gelosia nei confronti di sua cognata Adelaide, suo figlio Riccardo perderà l’opportunità delle Olimpiadi di Roma del 1960. Nicoletta avrà la sua rivincita dopo l’amore finito con Riccardo, un nuovo corteggiatore bussa alla sua porta.

Lunedì 8 ottobre

La venere Nicoletta Cattaneo svela alle sue colleghe e amiche di aver troncato i rapporti con il bel Riccardo Guarnieri. Umberto non manda giù la sempre più crescente intimità tra sua figlia Marta e il pubblicitario Vittorio Conti. Così decide di metterlo alle strette per ottenere il controllo del Paradiso.

Martedì 9 ottobre

Luciano Cattaneo, il ragioniere del Paradiso, si trova alle strette: deve decidere se stare dalla parte di Umberto o da quella di Vittorio. Intanto le commesse si organizzano per andare a ballare in un nuovo locale, felici sperano di passare un’ottima serata. A loro si aggiunge Marta Guarnieri che spera di trovare lì Vittorio.

Mercoledì 10 ottobre

Antonio Amato ancora non si rassegna per la fine dell’amore con la sua Elena e cerca in tutti i modi di trovare il denaro necessario per raggiungerla in Sicilia. Intanto il ragionier Cattaneo è combattuto tra il senso di lealtà nei confronti di Vittorio Conti e le sue aspirazioni lavorative.

Giovedì 11 ottobre

Riccardo Guarnieri scopre con stupore di non essere più il favorito per poter partecipare alle Olimpiadi di Roma del 1960. Paolo e Giorgio, due amici di Federico il fratello di Nicoletta, mostrano molto interesse nei confronti di Tina e Nicoletta e fanno di tutto per guadagnarsi la loro attenzione.

Venerdì 12 ottobre

Dopo essersi scambiati un bacio appassionato, Vittorio e Marta, non riescono più a lavorare insieme serenamente. Umberto Guarnieri mostra gelosia nei confronti del rapporto di sua cognata Adelaide e Luca Spinelli. Intanto l’investigatore Bonanni, assunto da Umberto, riesce ad entrare nella clinica svizzera ed arriva ad un passo dallo scoprire il segreto che nasconde Luca.