Il Paradiso delle Signore: anticipazioni puntate dal 29 ottobre al 2 novembre 2018

Il Paradiso delle Signore, anticipazioni puntate da lunedì 29 ottobre a venerdì 2 novembre 2018

Si prospetta una settimana davvero bollente al Paradiso delle Signore. La soap di Raiuno promette sorprendenti colpi di scena nelle prossime puntate in onda dal 29 ottobre al 2 novembre. Infatti assisteremo ad una notizia insapettata: la timida Nicoletta è incinta e sarà sconvolta dalla notizia, mentre Luca Spinelli continuerà con il suo piano di vendetta nei confronti dei Guarnieri, usando Marta. Umberto scoprirà che Andreina è nascosta a casa di Vittorio e ricatterà la donna. Antonio Amato farà ritorno dalla sua Sicilia con una sorpresa, mentre sua sorella Tina continuerà ancora a nascondere a sua madre Agnese che ha un lavoro extra. Per scoprire nel dettaglio cosa succederà in questa settimana al Paradiso, leggi subito le anticipazioni!

Lunedì 29 ottobre

La famiglia Guarnieri attende il ritorno a casa del bel Riccardo che è caduto da cavallo durante una gara. Al Paradiso delle Signore le cose vanno male, infatti la sfilata degli abiti firmati Albini non ha ottenuto il successso sperato. Vittorio Conti è così costretto ad organizzare un evento che possa risollevare le sorti del Paradiso. La data di scadenza del prestito è ormai vicina è bisogna trovare un modo per non rischiare la chiusura.

Martedì 30 ottobre

Riccardo Guarnieri pensa che la sua caduta da cavallo non è stato affatto un incidente, accusa infatti il suo eterno rivale: Giacomo Alessi. Però il giovane Guarnieri non sa che invece il responsabile di tutto l’accaduto è una persona a lui molto vicina. Tina Amato tiene ancora nascosto a sua madre che ha un lavoro extra, la ragazza fa la cantante con il suo amico Paolo.

Mercoledì 31 ottobre

Tina è arrabbiata con Paolo che le propone di paratecipare ad una gara di canto. La ragazza rifiuta seccamente ma, la sua amica e collega Gabriella la iscrive a sua insaputa. Luca Spinelli intanto è sempre più vicino a Marta. I due lavorano spesso a stretto contatto, scatenando l’ira e la gelosia di Adelaide contro la bella e giovane di casa Guarnieri. Nicoletta ha scoperto di essere incinta, distrutta confida tutto a sua madre Silvia, che vede questa inaspettata gravidanza un ottimo motivo per incastrare Riccardo Guarnieri.

Giovedì 1 novembre

Adelaide mette in guardia sua nipote Marta riguardo lo stretto rapporto che la giovane ha con Luca Spinelli, tentando di allontanarli. Intanto Andreina chiede ancora a Vittorio Conti di fuggire con lei, ma il propietario del Paradiso essendo ormai certo della scagionatura della donna, invece, le chiede di sposarlo subito. Antonio Amato torna dal suo viaggio in Sicilia, ma non è solo.

Venerdì 2 novembre

Il Paradiso delle Signore è in subbuglio, si sta preparando alla grande svendita. Luciano Cattaneo aiutato dalla capocommessa Clelia, decide di tentare ancora una volta di salvare il locale. Nel frattempo Umberto Guarnieri scopre che Andreina Mandelli è viva e si nasconde a casa di Vittorio. Decide scaltramente di usare questa informazione preziosa, contro la donna. Andreina sarà quindi costretta a cedere la sua quota del Paradiso.