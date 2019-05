Il Paradiso delle Signore: anticipazioni puntate 6- 10 maggio 2019

Il Paradiso delle Signore: le anticipazioni delle puntate in onda da lunedì 6 a venerdì 10 maggio 2019

La daily soap anni Sessanta del pomeriggio di Rai 1 è sempre molto seguita dal suo ormai affezionato e numeroso pubblico. Le avvincenti storie dei protagonisti de Il Paradiso delle Signore diventano sempre più intrecciate e interessanti. Questa settimana assisteremo all’atteso ritorno tra Marta e Vittorio che scopriranno che Lisa ha tramato da sempre alle loro spalle. Nicoletta sarà in procinto di partorire e Riccardo sarà con lei, al contrario di Cesare. Nora deciderà di rinunciare alla canzone di Sandro, così lui e Tina potranno essere felici. Luciano Cattaneo continuerà ad aiutare la povera signorina Calligaris. Per scoprire di più sulle prossime avventure del Paradiso delle Signore, leggi subito le anticipazioni su Gossip e tv!

Lunedì 6 maggio

Vittorio Conti dopo aver visto Lisa, decide di scoprire il perché la donna abbia mentito durante tutto il periodo di permanenza al Paradiso. La donna cerca l’aiuto del suo complice Luca Spinelli per lasciare Milano prima che Vittorio la rintracci; a quel punto Spinelli si rivolge ad Andreina in modo da trovare una sistemazione per la Conterno. Luciano Cattaneo consiglia a Vittorio di risparmiare le energie per recuperare il rapporto con Marta Guarnieri. Tina Amato decide di non partecipare al matrimonio tra suo fratello Antonio ed Elena, a meno che la madre non accetti la sua relazione con Sandro Recalcati.

Martedì 7 maggio

Vittorio racconta a Luciano che Amanda, amica di Lisa, lo aiuterà a ricevere più informazioni su sua sorella. Luca Spinelli riceve una importante notizia: sua madre è in fin di vita. Agnese Amato trova una soluzione per permettere a sua figlia Tina di partecipare al matrimonio di Elena e Antonio, ma intanto la giovane Montemurro vorrebbe annullare le nozze perché molto triste all’idea che i suoi genitori non saranno presenti nel giorno più importante della sua vita.

Mercoledì 8 maggio

A Vittorio e Lisa è accaduto qualcosa, allora il dottor Conti racconta tutto al ragionier Cattaneo e poi telefona a Marta. La giovane Guarnieri però è a Parigi e Vittorio non riesce a parlare con lei, così convoca Riccardo Guarnieri nel suo ufficio. Clelia Calligaris, sempre più esasperata dalle minacce del marito, scopre il piano di Luciano per liberarsi di Oscar. Intanto Luca rivela ad Andreina Mandelli di aver trovato, nei documenti di sua madre, importanti informazioni da usare contro Umberto Guarnieri. Vittorio decide di raggiungere Marta a Parigi. Sandro informa Tina che, a sorpresa, la sua ex moglie Nora ha deciso di rinunciare alla canzone scritta per la giovane Amato. Agnese è felice che la figlia canterà nuovamente alla radio!

Giovedì 9 maggio

Marta e Vittorio si sono finalmente ritrovati e capiscono che dietro le bugie di Lisa potrebbe esserci un cattivo piano di Andreina, così Marta decide di pedinarla per scoprire di più. Luciano preleva una grossa somma di denaro da utilizzare per il piano contro Oscar, distruggendo così i piani matrimoniali di Silvia per Nicoletta e Cesare. Intanto Federico, che ha ricevuto la cartolina per il militare, aiuta Salvatore a scoprire come mai Gabriella non sembri più interessata a lui. Intanto Conti, dopo aver ricevuto una strana telefonata da Marta, va da Umberto in cerca di Andreina ma scopre una notizia strabiliante: la donna è partita con l’amica Ludovica.

Venerdì 10 maggio

Vittorio, grazie all’avvocato Raschetti, riesce a trovare Andreina Mandelli e la mette alle strette per sapere dove si trova Marta, la ragazza è ostaggio di Luca Spinelli. Antonio Amato organizza un romantico regalo di nozze per la sua Elena. Gabriella riceve una romantica lettera anonima che la colpisce tanto. Intanto Nicoletta Cattaneo è al suo ultimo giorno di lavoro al Paradiso delle Signore prima della gravidanza, all’improvviso inizia ad avvertire dei forti dolori. Tutto il grande magazzino è in subbuglio. Riccardo Guarnieri arriva al contrario di Cesare Diamante e dell’ambulanza che tarda, allora il giovane futuro papà corre a chiamare una ostetrica di sua conoscenza.