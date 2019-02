Il Paradiso delle Signore: anticipazioni puntate 4 – 8 febbraio 2019

Il Paradiso delle Signore: le anticipazioni delle puntate da lunedì 4 a venerdì 8 febbraio 2019

La daily soap anni Sessanta è sempre molto amata e seguita dal suo pubblico. Protagonisti esilaranti e storie molto emozionati, Il Paradiso delle Signore è sempre più avvincente. In onda ogni settimana nella versione daily su Rai 1, questa settimana assisteremo a nuove rotture e nuove alleanze. Sorprendente sarà il rapporto che si creerà tra Antonio Amato e Ludovica Brancia Di Montalto. Riccardo tornerà a tormentarsi per il rapporto con Nicoletta e quello con suo padre Umberto, Federico mostrerà sempre più il suo interesse alla venere Roberta. Intanto al Paradiso scorrono nuove idee innovative e sempre promettenti per la città di Milano, dove è ambientata la soap. Novità e tante emozioni ci aspettano ancora, intanto leggi subito le anticipazioni di Gossip e tv e non perderti neanche un passaggio di ogni vicenda dei protagonisti.

Lunedì 4 febbraio

I rapporti tra Antonio e Salvatore sono ormai sempre più tesi, in casa Amato tutti sono preoccupati e tutto viene messo in discussione, anche la futura carriera di Tina nel mondo della musica. Al Paradiso delle Signore, Vittorio Conti ha una improvvisa idea rivoluzionaria: avviare le vendite per corrispondenza. L’idea è arrivata grazie alla venere Roberta che ha acquistato dei capi per conto della sua famiglia. Intanto Riccardo è ancora tormentato dal pensiero per Nicoletta e il loro amore finito e dal rapporto con suo padre Umberto.

Martedì 5 febbraio

Silvia incontra Riccardo e ne rimane colpita a tal punto da chiedere a suo marito Luciano di dargli un’altra possibilità. Marta chiede alle veneri del Paradiso di posare come modelle per il catalogo del Paradiso Market e avviare la vendita per corrispondenza, ma prima lei e Vittorio decidono di consultare Umberto Guarnieri che a Villa Guarnieri si fa trovare in compagnia di Andreina Mandelli. Tina intanto riceve una sorpresa inaspettata.

Mercoledì 6 febbraio

Salvatore ha ammesso le sue colpe e prega la signora Anita affinché aiuti Elena a trovare un buon lavoro. Marta propone di far assumere suo fratello Riccardo al Paradiso delle Signore. In casa Cattaneo ancora si discute per via di Riccardo Guarnieri, Federico per alleggerire la tensione propone a sua sorella Nicoletta di invitare le veneri a casa per guardare insieme il Festival di Sanremo, così Tina, Gabriella e Roberta arrivano a casa per la gioia di Federico che inizia a nutrire sentimenti d’amore per la giovane venere.

Giovedì 7 febbraio

La gioia di Sanremo porta le veneri a parlare anche al Paradiso della serata del Festival visto insieme, commentando le canzoni in gara. Vittorio a tal proposito ha una bella sorpresa per le sue commesse. La decisione di assumere Riccardo al Paradiso porta scompiglio nel rapporto tra Marta e Vittorio Conti. Elena è a un passo dall’ottenere il lavoro che le ha procurato Anita ma, ha bisogno dell’aiuto di Antonio che ormai non vuole più vederla. Federico intanto chiede un aiuto a Paolo per invitare ancora Roberta a casa e vedere insieme, da soli, un’altra serata di Sanremo.

Venerdì 8 febbraio

Federico confessa finalmente a suo padre Luciano che la sua carriera universitaria è inesistente. Salvatore affronta suo fratello Antonio al circolo, dove il ragazzo sta lavorando con il collega Giovanni. Ludovica appare molto interessata al giovane Antonio, i due stanno soffrendo per amore e pare ci sia molto affiatamento. Intanto al Paradiso Vittorio ha fatto installare un televisore per guardare con commesse e clienti la finale del Festival di Sanremo, Marta decide di non partecipare. Durante la serata entra una misteriosa e bella ragazza sconosciuta.