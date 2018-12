Il Paradiso delle Signore: anticipazioni puntate 31- 4 gennaio 2019

Il Paradiso delle Signore: le anticipazioni delle puntate da lunedì 31 dicembre a venerdì 4 gennaio 2019

Il Paradiso delle Signore non si prende una pausa neanche per festeggiare l’arrivo del nuovo anno. Infatti va regolarmente in onda dal lunedì al venerdì su Rai 1 la daily soap che tiene incollati al piccolo schermo molti telespettatori. Le vicende in casa Guarnieri si fanno più fitte: Marta ha deciso di andare a vivere da sola. Andreina intanto torna ad intralciare l’umore di Vittorio Conti che si ritroverà i suoi vestiti fuori dalla finestra. In casa Cattaneo invece sembra essere tornato il sereno, forse solo la Calligaris avrà ancora dell’amaro da digerire. Ma nel frattempo anche al Paradiso delle Signore un nuovo anno sta per arrivare e tutti si preparano per far festa e accogliere il 1960! Leggi subito le anticipazioni di Gossip e tv per non perdere neanche un passaggio delle vicende di protagonisti.

Lunedì 31 dicembre

Umberto è molto arrabbiato con sua figlia Marta perché ha ostacolato tutti i suoi piani contro il Paradiso delle Signore. Adelaide, complice dei progetti di Umberto, rompe ogni tipo di rapporto con Luca Spinelli perché scopre che proprio lui ha aiutato sua nipote Marta a salvare il Paradiso con la vendita del quadro. Intanto Vittorio Conti riceve una telefonata inaspettata da Andreina. Tina invece è decisa ad affrontare a testa alta Walter Belli e così gli dà appuntamento in caffetteria per discutere della questione del contratto.

Martedì 1 gennaio

Tra i coniugi Cattaneo sembra essere tornato il sereno, Silvia ha messo da parte ogni rancore nei confronti di suo marito Luciano. Don Saverio chiede ancora una volta ad Elena il favore di tenere delle lezioni serali per i figli degli immigrati, Tina nel frattempo riceve inaspettatamente un aiuto molto prezioso per poter risolvere la situazione scomoda in cui si è cacciata.

Mercoledì 2 gennaio

Vittorio scopre che tutti i suoi vestiti sono stati lanciati fuori dalla finestra. L’uomo capisce subito che è una ripicca da parte di Andreina. Tra Marta e suo padre Umberto ormai c’è un forte conflitto in atto, la giovane Guarnieri è decisa ad andare a vivere da sola. Intanto al Paradiso delle Signore si prepara tutto per accogliere il nuovo anno, 1960.

Giovedì 3 gennaio

Marta, nonostante i disguidi con suo padre, gli comunica che suo fratello Riccardo sta male e ha bisogno d’aiuto. Al Paradiso arriva una cliente che pare abbia a che fare con il passato della signorina Calligaris. Antonio Amato scopre che suo fratello Salvatore ha fatto recapitare, a nome suo, un regalo per il primo giorno di lezione di Elena. In aula dei figli degli immigrati arriva una bella lavagna!

Venerdì 4 gennaio

Agnese è molto preoccupata, teme di non finire in tempo il vestito da sposa di Nicoletta. Riccardo intanto chiede aiuto ancora una volta a Luca Spinelli: le analisi del sangue richieste da Umberto Guarnieri dovranno essere falsificate affinché l’uomo non si accorga che il giovane prende da mesi antidolorifici. Intanto tutti i stanno preparando per le feste di fine anno. Vittorio ha deciso di regalare qualcosa di speciale alle Veneri del Paradiso.