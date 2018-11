Il Paradiso delle Signore: anticipazioni puntate 3-7 dicembre 2018

Il Paradiso delle Signore: le anticipazioni delle puntate da lunedì 3 a venerdì 7 dicembre 2018

Ricatti, scoperte, confessioni, questa settimana non fa mancare proprio niente al Paradiso delle Signore. La daily soap del pomeriggio di Rai 1 regala sempre numerosi colpi di scena. Nuovi scompigli in casa Guarnieri per via della gravidanza di Nicoletta: Silvia riesce nel suo intento e insisterà nel convincere Umberto ad acconsentire alle nozze tra suo figlio Riccardo e la giovane figlia dei Cattaneo. Elena lascerà casa Amato per trasferirsi dalle vicine, sconvolgendo il suo Antonio. Andreina uscirà finalmente dal carcere ma solo dopo aver ceduto le sue quote del Paradiso a Umberto Guarnieri. Vittorio è furioso e amareggiato anche a causa delle confessioni fatte dal ragionier Cattaneo. La suspense è sempre in agguato al Paradiso delle signore, leggi le anticipazioni di Gossip e tv!

Lunedì 3 dicembre

Il Paradiso delle Signore ha allestito delle belle e ricche vetrine per la festività di Sant’Ambrogio, tanto cara alla città di Milano. Ma qualcosa turba ancora il grande magazzino: numerosi furti mettono in allarme l’intero personale, comprese le Veneri che appaiono molto preoccupate. Andreina Mandelli intanto fa una importante rivelazione a Vittorio: ha ceduto le sue quote del Paradiso. Ormai è tutto nelle mani di Umberto Guarnieri.

Martedì 4 dicembre

Tina deve assolutamente partecipare al concorso canoro ma le serve l’aiuto di Paolo che dovrà scriverle una canzone da presentare come inedito. Le ragazze quindi escogitano un piano per spingere il giovane a mettere da parte il rancore verso Tina e a scriverle un pezzo valido per il concorso. Silvia Cattaneo prende delle decisioni forti riguardo la gravidanza di sua figlia Nicoletta, Luciano si sente sempre più escluso e impotente in tutta questa storia che sta addolorando sua figlia e l’intera famiglia. Umberto Guarnieri a tal proposito suggerisce al ragionier Cattaneo di frenare un po’ sua moglie.

Mercoledì 5 dicembre

Elena decide di andare a vivere da Roberta e Gabriella, lasciando così casa Amato. Il suo fidanzato Antonio non vede di buon occhio la cosa. Luciano Cattaneo sta attraversano un momento piuttosto complicato, preso dal malumore confessa a Vittorio Conti di essere stato complice di Umberto Guarnieri nel tentativo di far fallire il Paradiso delle Signore. Ammette di aver fatto la spia e di aver sabotato i conti con l’affare degli abiti Albini.

Giovedì 6 dicembre

Umberto cede, non riesce più a remare contro al ricatto di Silvia Cattaneo. Il banchiere cede e acconsente al matrimonio tra suo figlio Riccardo e Nicoletta Cattaneo. Adelaide da sempre contraria a queste nozze, chiede aiuto a Luca Spinelli. Vittorio Conti scopre e affronta il colpevole dei numerosi furti al Paradiso.

Venerdì 7 dicembre

Andreina Mandelli esce finalmente dal carcere. Vittorio però non riesce a perdonarla per aver ceduto le sue quote del Paradiso a Umberto Guarnieri, così il ritorno a casa della donna si rivela molto triste e sinistro. Il giorno del tanto atteso concorso canoro è arrivato, Tina però si sveglia completamente afona e rischia così di non partecipare affatto.