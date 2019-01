Il Paradiso delle Signore: anticipazioni puntate 28- 1 febbraio 2019

Il Paradiso delle Signore: le anticipazioni delle puntate da lunedì 28 gennaio a venerdì 1 febbraio 2019

Il Paradiso delle Signore non sbaglia un colpo e fa record di ascolti. In onda ogni settimana nella versione daily, i protagonisti regalano al pubblico affezionato sempre grandi emozioni e colpi di scena. Questa settimana sarà caratterizzata dalla rottura degli schemi, Riccardo entrerà nel mondo degli affari con suo padre Umberto, Elena lascerà il lavoro in caffetteria, Oscar entrerà prepotentemente negli affari del Paradiso per cercare di riconquistare Clelia e scatenando la gelosia del ragionier Cattaneo. Intanto Andreina tornerà a far parlare si sé al circolo meneghino. Ritmi tesi e scardinati, staremo a vedere cosa succederà ancora al Paradiso delle Signore, intanto leggi subito le anticipazioni di Gossip e tv e non perderti neanche un attimo della daily soap anni Sessanta.

Lunedì 28 gennaio

Agnese non riesce a vedere i suoi due figli maschi, Antonio e Salvatore, in lite e per questo incolpa Elena. Marta Guarnieri propone di far ricoverare suo fratello Riccardo in una clinica in Svizzera, così lontano da tutto potrà disintossicarsi dagli antidolorifici oppiacei. Umberto però ha una idea diversa, il commendatore vorrebbe avviare suo figlio agli affari di famiglia per renderlo più responsabile.

Martedì 29 gennaio

Umberto è ormai convinto che il miglior modo per aiutare Riccardo sia immetterlo negli affari e lavorare insieme, così comincia a presentargli tutti i suoi soci. Adelaide non è felice della cosa, crede che Umberto stia agendo per puro interesse personale e non per il bene di suo figlio. Intanto al Paradiso Luciano tenta di impedire a Oscar di mischiarsi con gli affari del grande magazzino, la ragione è chiara: il ragioniere vuole tenere l’uomo il più lontano possibile da Clelia. Elena è decisa a partire con Antonio, comunica alla titolare della caffetteria che presto lascerà il lavoro.

Mercoledì 30 gennaio

Elena ha lasciato il lavoro in caffetteria, Agnese lo scopre e convince il parroco a toglierle anche le lezioni pomeridiane ai figli degli immigrati. Oscar intanto è sempre più vicino a Clelia, Luciano ne è infastidito ma sua moglie Silvia pare essere più rasserenata. Federico e Roberta devono fingere di essere fidanzati, perché la ragazza ha detto ai suoi genitori di avere un ragazzo accanto a sé, per il loro arrivo i due giovani dovranno essere impeccabili ricordando tutti i gusti e i particolari l’uno dell’altra.

Giovedì 31 gennaio

Clelia confida a Luciano che è intimorita per la presenza costante di suo marito al Paradiso. Nel frattempo in città arrivano i genitori di Roberta che subito vogliono conoscere il bel Federico. Intanto al circolo, Umberto festeggia con soci e amici l’ingresso di suo figlio nel mondo degli affari. Ai festeggiamenti partecipa con molto piacere anche Andreina che coglie subito la palla al balzo credendo di far ingelosire Vittorio Conti.

Venerdì 1 febbraio

Tina e Agnese sono angosciate all’idea che Salvatore e Antonio sono in lite, così provano a farli riconciliare. Al circolo si sta svolgendo l’evento in onore di Riccardo dove, Adelaide accusa Umberto di aver organizzato tutto per fare buona impressione su Andreina riscattando così il buon nome dei Mandelli, Ludovica invece incontra Antonio e ne rimane molto colpita. Federico svela finalmente a Roberta il suo segreto riguardo il suo percorso di studi. Andreina Mandelli incontra di nascosto Luca Spinelli.