Il Paradiso delle Signore: anticipazioni puntate 26-30 novembre 2018

Il Paradiso delle Signore: le anticipazioni delle puntate da lunedì 26 a venerdì 30 novembre 2018

Anche nella settimana da lunedì 26 a venerdì 30 novembre le turbolenze non mancheranno al Paradiso delle Signore. Gli intrecci si fanno sempre più fitti per i tutti i protagonisti della soap del pomeriggio di Rai 1. Una nuova settimana sta per cominciare, nuovi sospetti e sotterfugi si tramano in casa Guarnieri. Andreina Mandelli è sempre in carcere ma adesso è messa alle strette da Umberto Guarnieri: le sorti del paradiso dipendono infatti da lei. Marta è in mezzo ai due fuochi, pensa ancora a Vittorio e quindi allontana Luca Spinelli dalla sua vita. Nella famiglia Amato tornano i problemi: dovranno fare i conti con un capo clan per negoziare il ritorno del loro capofamiglia scomprarso anni fa dalla Sicilia. Nicoletta si allontana nuovamente da Riccardo e in famiglia Cattaneo nascono nuove discussioni. Leggi le anticipazioni di Gossip e tv per conoscere il dettagli delle vicende dei progragonisti del Paradiso!

Lunedì 26 novembre

Tutta la famiglia Amato è in pensiero per la scomparsa di mamma Agnese. Nessuno sa cosa può essere successo alla donna. La giovane e sempre più spaventata Nicoletta Cattaneo decide di troncare definitivamente i rapporti con Riccardo Guarnieri che invece si è mostrato ultimamente più sincero e desideroso di conoscerla per davvero. Umberto intanto decide di non presentare più sotterfugi ad Andreina: le comunica schiettamente che in cambio della sua libertà, vuole il Paradiso delle Signore.

Martedì 27 novembre

Dopo la completa rottura dei rapporti tra Nicoletta e Riccardo, Adelaide decide di organizzare un incontro con Silvia Cattaneo, mamma di Nicoletta. Andreina Mandelli è ancora in carcere, la vita non è facile per lei; infatti subisce spesso le vessazioni della sua compagna di cella. Marta Guarnieri non riesce ancora a dimenticare Vittorio, confusa decide di allontanare anche Luca Spinelli dalla sua vita. Intanto Agnese Amato torna finalmente a casa e rivela all’improvviso ai suoi figli la verità sulla fuga del padre.

Mercoledì 28 novembre

Andreina Mandelli tiene ancora nascosto al suo fidanzato Vittorio che Umberto Guarnieri le ha fatto un’offerta bollente, in cambio della sua libertà. Marta intanto riceve una importante proposta di lavoro da parte di un editore, Vittorio Conti però pare essere contrario. L’uomo non accetta affatto l’idea che Marta potrebbe andar via dal Paradiso. Nella famiglia Cattaneo si continua a discutere molto. Questa volta il motivo è la rottura dei rapporti tra Riccardo e Nicoletta, tanto che Luciano e Federico accendono un durissimo scontro.

Giovedì 29 novembre

Il primogenito di casa Amato, Antonio, è molto deciso a non volersi interessare delle questioni di suo padre, infatti decide di non incontrare il capo clan per negoziare il suo ritorno. Umberto offre a sua figlia Marta, che è diretta proprio al Paradiso, un passaggio in macchina, l’imprenditore in realtà vorrebbe solo incontrare Vittorio Conti per capire se Andreina gli ha parlato dei loro incontri in carcere. Federico Cattaneo è furioso per il modo in cui Riccardo ha trattato sua sorella e vuole fargliela pagare sul serio.

Venerdì 30 novembre

Tutto è in subbuglio per la settimana di Sant’Ambrogio che ormai è alla porte: Vittorio e il suo staff, al Paradiso delle Signore, si concentrano su ogni dettaglio con molto entusiasmo. Luca Spinelli è sempre più pressato dai suoi investitori, Adelaide inaspettatamente lo aiuta. Silvia Cattaneo minaccia ancora Umberto Guarnieri: la donna infatti è in possesso di un importante documento che manderebbe in rovina i suoi affari e la sua famiglia. Silvia non rivelerà tutto pubblicamente, solo se Umberto convincerà suo figlio Riccardo a sposare Nicoletta.