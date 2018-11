Il Paradiso delle Signore: anticipazioni puntate 19-23 novembre 2018

Il Paradiso delle Signore, anticipazioni puntate da lunedì 19 a venerdì 23 novembre 2018

Nuove complicazioni per i protagonisti della soap del pomeriggio di Rai 1. Una nuova settimana piena di insidie e novità inaspettate per Il Paradiso delle Signore. Andreina Mandelli è ancora in carcere ma viene torturata da Umberto Guarnieri che ce l’ha ormai in pugno. La famiglia Amato sarà sconvolta, Elena verrà sempre messa in difficolta da sua suocera Agnese che ad un tratto scoparirà nel nulla. Tina intanto prosegue felice i suoi progetti con il produttore discografico. Nicoletta si riavvicina a Riccardo ma suo padre Luciano non è affatto d’accordo. Leggi le anticipazioni di Gossip e tv e scopri nel dettaglio cosa succederà nella settimana da lunedì 19 a venerdì 23 novembre!

Lunedì 19 novembre

Andreina Mandelli ha scoperto che chi l’ha denunciata alla polizia è stato proprio Umberto Guarnieri. Sconvolta non sa che fare: stare ancora in carcere o cedere al ricatto del banchiere meneghino? Intanto Paolo è molto arrabbiato con Tina, la giovane ragazza infatti lo ha estraniato dai suoi progetti musicali per ottenere pieno appoggio dal produttore discografico.

Martedì 20 novembre

Elena, la ragazza di Antonio Amato, cerca invano di avvicinarsi a sua suocera Agnese. La donna però risulta essere sempre contraria alla presenza della ragazza in casa sua e accanto a suo figlio. A causa di questo astio, Elena cerca conforto e rifugio delle vicine Gabriella e Roberta. Nicoletta si riavvicina a Riccardo Guarnieri, ma decide di nasconderlo a suo padre. Roberta, molto amica della giovane Cattaneo non crede affatto nella buona fede di Riccardo.

Mercoledì 21 novembre

Luca Spinelli è messo alle strette: i soci del circolo chiedono incessantemente di riavere indietro i loro investimenti. Spinelli ha solo poco tempo per poter rientrare in regola con i conti. Riccardo intanto è sempre meno convinto del piano che sua zia Adelaide ha organizzato per liberarsi della famiglia Cattaneo. Il bel Guarnieri non vorrebbe più mentire a Nicoletta, inizia infatti a provare qualcosa per la ragazza incinta di suo figlio.

Giovedì 22 novembre

Luciano Cattaneo scopre che sua figlia Nicoletta frequenta nuovamente Riccardo, deluso e sconvolto ha un violento scontro con sua moglie Silvia. Il ragioniere accusa freddamente sua moglie perché continua a prendere decisioni nascondendogli sempre tutto. Riccardo intanto soffre ancora molto i suoi dolori alla schiena, per questo contatta ancora Luca Spinelli per chiedergli altri antidolorifici. Con scaltrezza però Spinelli gli chiede in cambio del denaro per poter così saldare i suoi debiti.

Venerdì 23 novembre

Andreina è ancora in carcere, Umberto Guarnieri avendola in puglio decide di complicare la vita della donna in carcere. La fa trasferire in una nuova cella dove già c’è una donna molto aggressiva. Vittorio Conti intanto organizza il matrimonio tra lui e Andreina, fa provare diversi abiti da sposa alla capo commessa del Paradiso delle Signore, Clelia. Agnese Amato viene avvicinata da un misterioso uomo, la donna scompare senza avvisare nessuno dei suoi cari.