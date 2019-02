Il Paradiso delle Signore: anticipazioni puntate 18 – 22 febbraio 2019

Il Paradiso delle Signore: le anticipazioni delle puntate in onda da lunedì 18 a venerdì 22 febbraio 2019

La daily soap più amata dal pubblico di Rai 1 questa settimana regalerà ai suoi sostenitori molte sorprendenti novità. Nonostante si vociferi che Il Paradiso delle Signore stia per chiudere i battenti, continua a raccontare amori e vite di famiglia tipiche degli anni Sessanta. Durante questa settimana Vittorio Conti scoprirà che Lisa Conterno è in realtà la sua sorellastra, questo scatenerà la gelosia di Marta. Nicoletta vivrà un nuovo corteggiamento da parte di un giovane medico che pare essere molto interessato a lei ma che non sa della sua gravidanza. Andreina intanto è sempre più vicina al cuore di Umberto Guarnieri portando verso la vittoria il suo diabolico piano. Per scoprire nel dettaglio cosa succede durante la settimana dal 18 al 22 febbraio, leggi dubito qui di seguito le anticipazioni di Gossip e tv e resta aggiornato sulle vicende che girano intorno al grande magazzino meneghino!

Lunedì 18 febbraio

Vittorio Conti stenta a credere che Lisa Conterno possa essere la sua sorellastra, l’uomo ha delle serie perplessità riguardo la rappresentante di biancheria intima. Andreina Mandelli continua il suo gioco di seduzione nei confronti di Umberto Guarnieri scatenando ancora di più la gelosia di Adelaide. Al Paradiso nel frattempo Nicoletta ha una nuova occasione per dar vita all’amore, infatti ha modo di incontrare per la seconda volta il giovane medico Cesare Diamante. Marta e Riccardo accompagnano la loro zia Adelaide alla Scala di Milano, mentre Umberto resta a Villa Guarnieri a cena con un ospite misterioso.

Martedì 19 febbraio

Marta e Vittorio uniti e pensierosi decidono di indagare sul passato di Lisa per scoprire la verità su ciò che dice. I due risalgono all’orfanotrofio dove è cresciuta da piccola e riportano a galla uno scomodo e sconcertante segreto. Intanto Cesare Diamante, il giovane medico, pare essere sempre più attratto da Nicoletta che ricambia l’interesse ma, la giovane Cattaneo è molto tormentata dall’idea di dovergli rivelare di essere incinta. Federico intanto comunica a sua madre Silvia di essere stato contattato da un giornale per una proposta di lavoro.

Mercoledì 20 febbraio

Vittorio comincia a credere sul serio che Lisa Conterno è sua sorella, questa scomoda verità però lo porta a scontrarsi con Marta che già non vedeva di buon occhio la giovane e bella rappresentante. Oscar, il marito di Clelia, vuole rintracciare a tutti i costi suo figlio che Clelia gli tiene nascosto, così chiede aiuto a Silvia Cattaneo. In occasione della festa degli innamorati, Roberta ha scelto un regalo per il suo Federico che gli faccia capire quanto lei tenga e creda a lui e al loro rapporto. Tina intanto convince suo fratello Antonio ad andare al Circolo per sentirla cantare davanti ad una bella platea ma la ragazza ha in mente un altro obiettivo.

Giovedì 21 febbraio

Vittorio ha deciso di accettare Lisa come sua sorella, lo comunica a Marta che vorrebbe intavolare una discussione ma entrambi evitano in occasione di San Valentino anche perché Conti ha deciso di regalare un anello alla giovane Guarnieri. Proprio per la festa degli innamorati, Nicoletta riceve ben due regali: uno da Riccardo Guarnieri, l’altro dal giovane medico. In caffetteria la signora Anita ha organizzato una festa per consolare i cuori solitari, mentre al Circolo Antonio, invitato da sua sorella Tina, inizia a flirtare con Ludovica Brancia di Montalto. Tra i due infatti era già scattato qualcosa qualche settimana prima. Umberto e Andreina si preparano a vivere una notte di amore, il piano della Mandelli a questo punto pare filare liscio.

Venerdì 22 febbraio

Marta scopre che Vittorio e Lisa si sono scambiati affettuosi doni in riconoscenza del loro rapporto di parentela. La ragazza però è infastidita ed entra in contrasto con Vittorio. Clelia ha saputo che suo marito Oscar proseguirà il rapporto di affari con il Paradiso delle Signore, per questo pensa subito di allontanarsi da Milano. La presenza di Andreina a Villa Guarnieri si fa sempre più costante, Adelaide è su tutte le furie e si fa consolare da Luca Spinelli che in realtà è in accordo con la Mandelli. Elena ha capito che tra Antonio e Ludovica c’è qualcosa e cerca in tutti i modi di andare più a fondo.