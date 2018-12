Il Paradiso delle Signore: anticipazioni puntate 17-21 dicembre 2018

Il Paradiso delle Signore: le anticipazioni delle puntate da lunedì 17 a venerdì 21 dicembre 2018

La daily soap di Rai 1 sta travolgendo molti appassionati del piccolo schermo. Infatti le vicende del Paradiso delle Signore si fanno sempre più fitte e complicate. Questa settimana ci sarà una new entry tra i protagonisti che poterà non pochi scompigli al Paradiso: Irene nuova Venere scelta dalla signorina Calligaris. Nicoletta Cattaneo sarà invece alle prese con la scelta del suo abito da sposa, pare che andrà contro il volere di sua madre Silvia e Adelaide. Il Paradiso delle Signore invece sarà ancora una volta sull’orlo del fallimento, solo Andreina Mandelli potrà in qualche modo risolvere questa spiacevole situazione. Per saperne di più e per scoprire meglio cosa succederà durante tutta la settimana al Paradiso, leggi subito le anticipazioni di Gossip e tv!

Lunedì 17 dicembre

La capo commessa del Paradiso delle Signore, Clelia Calligaris, assume una nuova commessa in vista delle festività natalizie che poteranno molta gente ai magazzini. Umberto Guarnieri intanto continua il suo piano per riuscire a portare verso il fallimento il Paradiso. Infatti decide di far estinguere un debito molto ingente a Vittorio Conti che non riuscirà proprio a tirarsi indietro.

Martedì 18 dicembre

Vista la situazione piuttosto complicata, Marta Guarnieri decide di estinguere il debito al posto di Vittorio. Nel frattempo al Paradiso, Irene, la nuova commessa creando in poco tempo molti scompigli tra le Veneri. Elena, la fidanzata di Antonio, decide spontaneamente di scrivere una lettera alla famiglia di Giovanni, una caro amico del suo Antonio, anche lui emigrato a Milano.

Mercoledì 19 dicembre

Silvia e Adelaide sono alle prese con la scelta dell’abito da sposa di Nicoletta. Le due donne, stranamente, sono in sintonia e scelgono mise sfarzose per la ragazza che invece preferirebbe indossare il vestito di sua madre Silvia. Luca Spinelli intanto decide di voler riconquistare a tutti i costi la fiducia di Marta Guarnieri, persa per la vicenda del nuovo lavoro della ragazza.

Giovedì 20 dicembre

Nicoletta Cattaneo decide che Agnese Amato, mamma della sua collega e amica Tina, le confezionerà il suo abito da sposa. Silvia e Adelaide sono del tutto contrarie a questa scelta. Vittorio Conti pensa che l’unica possibilità per salvare il Paradiso dal fallimento totale sia che Andreina Mandelli confessi immediatamente che è stata costretta a cedere le sue quote ad Umberto Guarnieri. Irene, la nuova commessa assunta dalla Calligaris, scopre che Clelia ha un figlio che tiene nascosto.

Venerdì 21 dicembre

Vittorio decide di partire per la Svizzera, qui metterà Andreina di fronte ad una scelta molto importante: salvare solo sé stessa o l’intero Paradiso delle Signore. Irene continua a mettere sotto sopra gli animi del Paradiso, la ragazza ha notato che Clelia e il ragionier Cattaneo hanno un rapporto molto speciale. Insinua, in una conversazione con le Veneri, che i due hanno una relazione segreta.