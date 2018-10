Il Paradiso delle Signore: anticipazioni puntate dal 15 al 19 ottobre 2018

Il Paradiso delle Signore, anticipazioni puntate da lunedì 15 ottobre a venerdì 19 ottobre 2018

Il Paradiso delle Signore, in onda nel pomeriggio di Rai 1, offre nella settimana dal 15 al 19 ottobre tanti nuovi risvolti. Le atmosfere anni 50 regalano ancora molte trepidanti emozioni. La famiglia Guarnieri è sempre più mescolata con le vicende del Paradiso, Marta si troverà ad aiutare la sua rivale Andreina. Le giovani commesse Tina e Nicoletta avranno le loro occasioni per emergere in società: una nel canto l’altra muovendo ancora una volta un passo verso l’amore. Vittorio invece vive ancora dei contrasti con Andreina, sempre latitante.

Lunedì 15 ottobre

Al Paradiso ormai tutti sanno dell’esistenza di Andreina e chiedono continuamente sue notizie, ma Vittorio continua a tenerla segreta e a darle sostegno nel suo periodo da latitante. A Tina viene fatta una proposta: diventare la cantante della band di Paolo, ma lei rifiuta nonostante l’insistenza del ragazzo! Giorgio intantosi fa avanti con Nicoletta Cattaneo, lei però ancora provata dall’esperienza precedente non si fida.

Martedì 16 ottobre

Marta Guarnieri sempre disponibile, offre ancora una volta il suo aiuto ad Andreina che però è gelosa del rapporto che Marta ha con il suo amato Vittorio. Luca Spinelli scopre una spiacevole notizia comunicatogli dal suo amico Elio. Ma nonostante ciò mostra sempre freddezza nell’esternare emozioni.

Mercoledì 17 ottobre

Il siciliano Antonio Amato deve pagare le conseguenze delle sue azioni poco cortesi. Umberto Guarnieri non fidandosi ancora di Luca Spinelli, chiede a sua cognata Adelaide di indagare sul suo passato. Teme però che la donna non riuscirà ad essere obiettiva nelle sue indagini. Intanto Andreina si sta organizzando per mettere in atto un piano di fuga nascondendo il tutto a Vittorio Conti.

Giovedì 18 ottobre

Luciano Cattaneo si presenta al colloquio per diventare il nuovo direttore della banca dei Guarnieri, ma è ancora incerto sul da farsi. Il ragioniere non sa se assecondare sua moglie che vuole vederlo occupare una posizione di prestigio oppure assecondare la proria natura di uomo onesto. Il giovane Riccardo Guarnieri si impegna molto nell’equitazione, vuole a tutti i costi battere il suo rivale Giacomo Alessi. Solo così potrà conquistare il tanto ambito posto nella squadra olimpica.

Venerdì 19 ottobre

Adelaide ricorda duramente a sua nipote Marta Guarnieri i suoi doveri presi nei confronti della fondazione dedicata a sua madre, Margherita. La ragazza adesso sta dedicando sempre più tempo al Paradiso dimenticando la sua famiglia. Vittorio intanto cerca invano di convincere Andreinia a costituirsi alla polizia, ma lei lo mette alle strette: fuggire con lui o dirsi addio per sempre.