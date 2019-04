Il Paradiso delle Signore: anticipazioni puntate 15 – 19 aprile 2019

Il Paradiso delle Signore: le anticipazioni delle puntate in onda da lunedì 15 a venerdì 19 aprile 2019

L’amata soap del pomeriggio di Rai 1 continua a regalare ai numerosi telespettatori importanti risvolti nelle vicende dei protagonisti. Al Paradiso delle Signore, questa settimana l’amore sarà al centro delle storie di tutti i personaggi: Tina Amato sarà alle prese con il suo amore difficile per Sandro Recalcati che verrà sempre più ostacolato da sua moglie Nora. Vittorio e Marta vivranno ancora momenti di tensione a causa di Lisa. Clelia sarà costretta a vivere con suo marito Oscar, mentre Gabriella incontrerà il suo ammiratore. In famiglia Guarnieri ormai Umberto è solo contro tutti, Adelaide sta prendendo le distanze dal cognato lasciandolo solo con l’aiuto di Andreina Mandelli. Per conoscere meglio nel dettaglio cosa succederà al Paradiso delle Signore, leggi le anticipazioni su Gossip e tv!

Lunedì 15 aprile

Tina Amato è molto innamorata di Sandro Recalcati ma in questo momento sua moglie ostacola questo nuovo rapporto, per questo la ragazza prova a farlo ingelosire sfruttando Petrucci, ma le amiche cercano di convincerla a non farlo. Adelaide coinvolge i suoi nipoti per ostacolare l’elezione a sindaco di Milano di suo cognato Umberto Guarnieri. Vittorio Conti e Marta si sono lasciati ma l’uomo confessa a Lisa di voler riallacciare i rapporti con la giovane Guarnieri.

Martedì 16 aprile

Luciano Cattaneo è in pensiero per Clelia che è costretta a vivere forzatamente con suo marito Oscar. Gabriella sta per incontrare un altro pretendente, selezionato con le sue amiche e colleghe dopo le numerose lettere ricevute. Per far colpo sicuro sul ragazzo chiede a Salvatore Amato di aiutarla, la venere però lo fa solo nella speranza che il barista possa ingelosirsi. Sandro stanco dei numerosi giochetti di sua moglie Nora, la invita ad andare via di casa.

Mercoledì 17 aprile

Tina racconta a sua cognata Elena del bacio appassionato che c’è stato tra lei e Sandro Recalcati. Intanto al Paradiso delle Signore c’è un problema da risolvere e Federico chiede aiuto a Marta Guarnieri, facendo crescere nella giovane la malinconia per la lontananza dal grande magazzino e da Vittorio Conti. Lisa informa Luca Spinelli che la situazione con Vittorio Conti le sta sfuggendo e che di conseguenza il piano potrebbe andare a rotoli.

Giovedì 18 aprile

Lisa e Marta hanno avuto uno scontro e la Conterno informa sia Vittorio che Luca di voler lasciare al più presto la città. Petrucci ha ricevuto un secco rifiuto da parte di Tina, per questo dichiara guerra aperta a a lei e a Sandro Recalcati. Lisa è in partenza e questo fa esplodere ancor di più il conflitto che si è creato tra Vittorio e Marta.

Venerdì 19 aprile

Il Paradiso delle Signore si prepara per l’arrivo della Pasqua, per l’occasione dopo un acquisto il corteggiatore di Gabriella vince un grande uovo di Pasqua, la ragazza però comincia ad essere stufa del suo ammiratore e continua a pensare a Salvatore Amato. Adelaide inizia a prendere le distanze da suo cognato Umberto, sempre più ammaliato da Andreina Mandelli.