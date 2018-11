Il Paradiso delle Signore: anticipazioni puntate 12-16 novembre 2018

Il Paradiso delle Signore, anticipazioni puntate da lunedì 12 a venerdì 16 novembre 2018

Una nuova settimana piena di colpi di scena al Paradiso delle Signore. Nella settimana da lunedì 12 novembre a venerdì16 novembre assisteremo a nuovi tormenti per tutti i protagonisti della soap del pomeriggio Rai 1. Vittorio Conti sarà ancora alle prese con la latitanza di Andreina che viene arrestata a Milano. Riccardo sarà messo alle strette per via della gravidanza di Nicoletta. Mentre Tina avrà una importante occasione per la sua carriera di cantante, Marta Guarnieri parteciperà con un altro cavaliere al Premio internazionale per la pubblicità. Chi sarà? La tensione aumenta, leggi le anticipazioni di Gossip e tv e sarai sempre aggiornato!

Lunedì 12 novembre

Andreina Mandelli è stata denunciata alla polizia, Vittorio cerca in tutti i modi di scoprire chi c’è dietro questa storia. I suoi sospetti cadono tutti su Marta Guarnieri, l’unica persona che sa che Andreina è a Milano. L’arresto della Mandelli induce nuove convinzioni nella mente del commissario Sciarappa, pensa che è stato proprio Vittorio Conti ad aiutare Andreina nella sua latitanza. Infatti arrivano accuse di favoreggiamento per Vittorio.

Martedì 13 novembre

Vista la situazione molto tesa, Marta Guarnieri e Vittorio Conti decidono di stare lontani l’uno dall’altra. Luca Spinelli coglie la palla al balzo e invita Marta a partire con lui. Riccardo nel frattempo è sempre più sofferente a causa del suo incidente, chiede alla sua amica Ludovica di procurargli altri antidolorifici per alleviare il dolore.

Mercoledì 14 novembre

Salvatore e Gabriella lavorano in segreto e a stretto contatto per far partecipare Tina al concorso canoro. Silvia, la moglie del ragionier Cattaneo, è in possesso di un importante documento che potrebbe compromettere l’immagine di Umberto Guarnieri. La donna decide di fare un ricatto a Guarnieri: nessuno saprà niente di quel documento, solo se Riccardo sposerà sua figlia, Nicoletta Cattaneo, che aspetta un figlio dal bel Riccardo.

Giovedì 15 novembre

Tina Amato riceve la visita di un importante discografico, interessato al suo talento emergente. La ragazza ne è molto felice ma si rattrista subito quando scopre che potrà partecipare al concorso senza il suo amico Paolo che l’ha spinta a cantare sin da subito. Vittorio Conti è molto lontano dal Paradiso a causa dei tormenti con Andreina, Marta decide così di partecipare comunque al Premio internazionale della pubblicità. Ma non sarà sola, al suo fianco ci sarà un altro cavaliere.

Venerdì 16 novembre

Riccardo ormai sa che il figlio che aspetta Nicoletta è suo, lo comunica a sua sorella Marta che è d’accordo con la famiglia Cattaneo nel voler far nascere il bambino. Andreina Mandelli in continuo contatto con Vittorio lo supplica ancora di lasciare con lei Milano per cercare serenità altrove. Marta scopre tutto questo e fa di tutto per fermare Conti che però adesso sembra appoggiare più la decisione della donna che ama, Andreina.