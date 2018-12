Il Paradiso delle Signore: anticipazioni puntate 10-14 dicembre 2018

Il Paradiso delle Signore: le anticipazioni delle puntate da lunedì 10 a venerdì 14 dicembre 2018

Le vicende dei protagonisti della daily soap di Rai 1 si fanno sempre più complicate e avvincenti. Il Paradiso delle Signore regala al pubblico a casa in ogni puntata ripetuti colpi di scena. La storia tra Nicoletta Cattaneo e Riccardo Guarnieri forse è in fase di risoluzione: convoleranno a nozze, anche contro il volere di gran parte di amici e parenti. La famiglia Amato invece si prepara a vivere giorni di vera ansia e confusione; infatti il capofamiglia Giuseppe è stato accusato definitivamente colpevole dell’omicidio accaduto in Sicilia anni prima. Intanto il triangolo Vittorio, Marta, Luca si fa sempre più fitto, la ragazza verrà raggirata da Spinelli e manderà su tutte le furie Vittorio. Per scoprire meglio cosa succederà nella settimana dal 10 al dicembre al Paradiso, leggi subito le anticipazioni di Gossip e tv!

Lunedì 10 dicembre

Luca Spinelli fa di tutto per sollecitare l’editore Giordano Galbiati affinché spinga Marta Guarnieri ad accettare il lavoro a tempo pieno nella rivista e lasciare in modo definitivo il Paradiso delle Signore. Ludovica Brancia Di Montalto, molto amica di Riccardo Guarnieri, rivela chiaramente a Nicoletta che Riccardo si è avvicinato a lei solo per via di una scommessa messa in atto con i suoi amici, per puro divertimento.

Martedì 11 dicembre

Elena sta cercando lavoro come insegnante, ma fatica a trovarlo. Anita la proprietaria della caffetteria dove lavora il suo fidanzato Antonio e suo fratello Salvatore, le propone di lavorare al posto di Antonio. Adelaide scopre che Luca Spinelli ha tramato alle sue spalle e ha convito suo nipote Riccardo a sposare Nicoletta. Il giovane infatti si presenta inaspettatamente al Paradiso per fare una palese proposta di matrimonio alla Venere.

Mercoledì 12 dicembre

Vittorio ha capito che dietro all’offerta dell’editore Galbiati fatta a Marta Guarnieri, c’è lo zampino di Luca Spinelli. Per questo si mostra scontroso verso la ragazza. Umberto Guarnieri risulta essere molto insofferente ai ricatti di Silvia Cattaneo, a causa di ciò la moglie del ragioniere del Paradiso sembra cominciare a sentirsi non più così forte e al sicuro.

Giovedì 13 dicembre

I fratelli Amato, Antonio e Salvatore, incontrano un affiliato del clan Principe. I giovani siciliani temono che sarà molto difficile ottenere l’assoluta libertà del loro papà. Tina intanto chiede a sua madre di cucire le divise natalizie delle Veneri del Paradiso delle Signore. Ludovica è molto preoccupata per Riccardo, il giovane Guarnieri pare essere diventato dipendente degli antidolorifici.

Venerdì 14 dicembre

Vittorio Conti viene coinvolto senza volerlo nei preparativi del matrimonio tra Riccardo e Nicoletta. Luciano Cattaneo si mostra molto contrario alle nozze tra sua figlia e Riccardo, trova un’alleata però solo nella Venere Roberta che da sempre non vede di buon occhio questa unione. Antonio intanto rivela a sua madre Agnese che il clan Principe è giunto ad una conclusione: Giuseppe Amato sarà costretto a costituirsi e dichiararsi colpevole dell’omicidio.