Il Paradiso delle Signore: anticipazioni dal 5 al 9 aprile 2021

Settimana difficile a Il Paradiso delle Signore per Vittorio Conti. L’imprenditore ha scoperto della tresca amorosa tra Marta e Dante ed è rimasto coinvolto in un incidente stradale. Giuseppe Amato, invece, ottiene quello che vuole dal figlio Salvatore: il suo losco piano con Girolamo può finalmente iniziare. Gabriella e Salvatore, invece, tornano ad essere vicini. Attenzione: la soap di Rai Uno non si fermerà per le festività pasquali e andrà regolarmente in onda lunedì 5 aprile alle 15.50.

Lunedì 5 aprile

Giuseppe si scusa con Sofia e cerca di riavvicinarsi a Salvatore. Vittorio torna a casa dolorante dopo l’incidente stradale. La cognata cerca di accudirlo senza essere troppo invadente. Marta è preoccupata per il marito ma Vittorio si nega al telefono. Vittorio ha poi un confronto con Adelaide. Per il giorno di Pasquetta Armando organizza una pedalata con Pietro e Rocco. Marcello e Ludovica continuano a vedersi a Villa Brancia. Serata al cinema per Stefania, Anna, Maria e Irene.

Martedì 6 aprile

Gabriella è tormentata: non sa se consegnare a Cosimo la lettera del padre. Salvatore alla fine decide fare quel prestito al padre dietro consiglio di Sofia. Nuovo scontro tra Adelaide e Fiorenza dopo quanto accaduto a Vittorio mentre quest’ultimo viene spronato da Umberto a chiarirsi con Marta. Le Veneri de Il Paradiso delle Signore fondano un fan club per supportare la squadra di ciclismo del grande magazzino.

Mercoledì 7 aprile

Dora ha un colpo di fulmine per Nino, un cliente del Paradiso delle Signore. Ottenuto il prestito dal figlio Giuseppe – con la complicità di Girolamo – mette in atto il suo losco piano. Dante affronta Umberto confessando di tenere a Marta più di ogni altra cosa. Romagnoli scrive poi una lettera alla moglie di Vittorio. Nuovo grave lutto per Cosimo: muore la madre Delfina.

Giovedì 8 aprile

Marcello rischia la prigione a causa della segnalazione del Mantovano. Salvatore e Gabriella di nuovo vicini: i due si lasciano andare a confidenze e vecchi ricordi. Adelaide prova a ricucire con Vittorio ma Conti è perentorio: non vuole più interferenze nella sua vita privata. Nel frattempo Vittorio riceve una lettera dall’amico Luciano. A Il Paradiso delle Signore spariscono alcuni vestiti della nuova collezione.

Venerdì 9 aprile

Vittorio torna a lavorare al Paradiso delle Signore e si confida con Armando. Gabriella consegna la lettera di Arturo a Cosimo: Bergamini è letteralmente sconvolto. Dora continua a sognare un futuro con Nino. Si complicano i guai di Marcello con la giustizia. Beatrice decide di intromettersi nella crisi tra Marta e Vittorio.