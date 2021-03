Il Paradiso delle Signore: anticipazioni dal 15 al 19 marzo 2021

Altra settimana ricca di avvenimenti e svolte a Il Paradiso delle Signore. Al centro delle prossime puntate il nuovo arrivato Dante Romagnoli, a cui presta il volto l’attore Luca Bastianello (ex Vivere e Centovetrine). Il cugino di Fiorenza si insidia nel matrimonio di Vittorio e Marta. Marcello e Ludovica, invece, provano ad allontanarsi ma senza saperlo sono diventati inseparabili. Zia Ernesta è pronta a lasciare Milano mentre la capocommessa Gloria vuole svelare a tutti la sua tragica storia. Leggi su Gossipetv tutte le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore!

Lunedì 15 marzo

Silvia fa sapere tramite un telegramma che si trasferirà definitivamente a Parigi per stare accanto a Nicoletta e alla piccola Margherita. Al Circolo l’attenzione è tutta per Dante Romagnoli che ha bloccato il tentativo di furto del Mantovano. Marcello e Ludovica tirano finalmente un sospiro di sollievo e decidono che la loro frequentazione deve finire al più presto. Vittorio è soddisfatto per la nuova collezione del Paradiso delle Signore e riceve una telefonata da Marta.

Martedì 16 marzo

Zia Ernesta ha in programma di tornare a Lecco insieme a Stefania, che però non la prende affatto bene. Umberto comunica a Cosimo che il loro affare rischia di saltare con gravi conseguenze economiche per Bergamini. Marcello e Ludovica sono lontani ma continuano a pensare l’uno all’altra. Marta è bloccata a Parigi: la piccola Margherita ha preso il morbillo e lei non vuole lasciarla sola. Salta così la cena organizzata a Villa Guarnieri in onore di Marta.

Mercoledì 17 marzo

Anche se con qualche intoppo la convivenza tra Anna, Maria e Irene prosegue senza drammi. Vittorio sembra sempre più deciso a stringere affari con Dante Romagnoli, con cui sta instaurando una perfetta sintonia. Dante propone infatti a Vittorio di vendere gli abiti del Paradiso in America. Stefania sembra non avere altra scelta che seguire zia Ernesta a Lecco ma alla fine le Veneri le propongono una soluzione alternativa inaspettata. Dante si procura il numero di Parigi per contattare Marta: a quando pare i due si sono già conosciuti da qualche parte. Marcello e Ludovica continuano a cercarsi.

Giovedì 18 marzo

Giuseppe si fa coinvolgere nel losco piano di Girolamo, attratto dalla promessa di guadagnare molti soldi. Marta non reagisce con entusiasmo alla notizia di futuri affari tra Vittorio e Dante. Gloria e Stefania hanno una lunga chiacchierata: la Venere racconta alla capo commessa della morte della madre. In un secondo momento Gloria decide di incontrare zia Ernesta.

Venerdì 19 marzo

Marcello continua a pensare a Ludovica. Sofia non riesce a gestire il lavoro al Paradiso delle Signore e quello in Caffetteria. Ernesta parte per Lecco da sola: Stefania resta a vivere a Milano con le altre ragazze. Si scopre che c’è stato qualcosa in passato tra Marta e Dante. Umberto conferma a Cosimo che il progetto di sviluppo edilizio sui terreni che il giovane Bergamini ha acquistato è saltato.