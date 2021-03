Il Paradiso delle Signore: anticipazioni dal 1 al 5 marzo 2021

Settimana di cambiamenti al Paradiso delle Signore. Dopo il flop di Dora e Irene, la nuova capocomessa è Gloria. Una donna affascinante e misteriosa che sembra legata a Stefania. Tra i nuovi dipendenti del negozio anche Giuseppe Amato: il marito di Agnese riesce finalmente a trovare un impiego in magazzino, accanto ad Armando e Rocco. New entry anche tra le Veneri: dopo l’arrivederci momentaneo di Laura Parisi, viene assunta come commessa Anna, la cugina di Gabriella. Su Gossipetv tutte le anticipazioni giorno per giorno!

Lunedì 1 marzo

Gloria Moreau è la nuova capocommessa del Paradiso delle Signore. Vittorio ha dei dubbi sul nuovo abito proposto da Gabriella. Rocco e Maria sono sempre più vicini per la gioia di Giuseppe. Il signor Amato, intanto, ottiene un contratto da lavoratore dipendente al magazzino e inizia ad avere i primi contrasti con Armando.

Martedì 2 marzo

Per amore di Agnese Armando decide di fare buon viso a cattivo gioco con il signor Giuseppe Amato. Irene, mossa dalla gelosia, provoca Rocco e fa notare al ragazzo che lo stanno incastrando in un matrimonio combinato con Maria. Umberto Guarnieri chiede scusa a Vittorio e Federico per aver complicato le rispettive vite. Subito dopo scrive una lettera a Marta, che è scappata a Parigi dal fratello Riccardo. Beatrice sprona Vittorio in merito all’ultima creazione di Gabriella.

Mercoledì 3 marzo

Il Mantovano continua a ricattare Ludovica: la ragazza cerca l’aiuto di Marcello. Anna, la cugina di Gabriella, diventa la nuova Venere del Paradiso delle Signore. Il signor Giuseppe cambia atteggiamento nei confronti della sua famiglia mentre Salvatore sembra aver dimenticato finalmente Gabriella. Maria cambia look per sorprendere Rocco. Vittorio, dopo diverse titubanze, approva l’abito british di Gabriella.

Giovedì 4 marzo

Vittorio pensa alla campagna promozionale per promuovere il nuovo abito di Gabriella ispirato alla moda londinese. Marcello parla con Armando dei suoi problemi con il Mantovano ma non rivela tutti i particolari. Ludovica è costretta a rifugiarsi nell’appartamento di Marcello e Armando per sfuggire al malavitoso. Zia Ernesta arriva al Paradiso e Gloria è costretta a nascondersi per non farsi vedere.

Venerdì 5 marzo

Armando ospita Ludovica ma invita la Brancia a non far soffrire Marcello. Agnese confessa a Don Saverio di non aver dimenticato il capo magazziniere e il prete consiglia alla donna di riavvicinarsi al marito Giuseppe. Al Paradiso delle Signore si scatta il servizio fotografico per la nuova campagna promozionale. Il Mantovano si introduce furtivamente a casa Ferraris e aggredisce Ludovica.