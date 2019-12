Il Paradiso delle Signore: anticipazioni dal 30 dicembre al 3 gennaio

By

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore da lunedì 30 dicembre 2019 a venerdì 3 gennaio 2020

La breve pausa natalizia è finita, Il Paradiso delle Signore torna su Rai Uno lunedì 30 dicembre! La serie con protagonisti Alessandro Tersigni, Vanessa Gravina e Roberto Farnesi andrà regolarmente in onda martedì 31 dicembre e mercoledì 1 gennaio. Le nuove puntate sono decisive per il futuro amoroso di Roberta, divisa tra Marcello – con il quale si è scambiata un appassionante bacio – e il fidanzato Federico, che sta per tornare con una tragica novità. Ma nei prossimi episodi si parla ampiamente anche di altri due triangoli amorosi, quelli tra Adelaide-Umberto-Flavia e quello tra Angela-Riccardo-Ludovica. Scopri su Gossipetv tutte le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore!

Lunedì 30 dicembre

Il Paradiso delle Signore riapre dopo le feste natalizie. Clelia e Luciano riprendono a lavorare insieme ma si comportano come due semplici colleghi. Nel frattempo le Veneri stanno organizzando la serata di Capodanno. Armando accoglie Marcello come nuovo inquilino. Umberto si spinge sempre più in là con Flavia.

Martedì 31 dicembre

Agnese è sempre più preoccupata per le sorti del marito, soprattutto dopo che la lettera indirizzata a lui è tornata indietro dalla Germania. Riccardo acquista un abito da sera al Paradiso e se lo fa incartare. Salvatore chiede a Gabriella di sposarlo, mentre Roberta litiga con Marcello durante la notte di Capodanno.

Mercoledì 1 gennaio

Rocco trova la lettera di Agnese indirizzata al marito Giuseppe e, molto preoccupato, chiede consiglio ad Armando. Angela paga un avvocato per riprendere le ricerche del figlio e decide di confessarlo a Riccardo.

Giovedì 2 gennaio

Cosimo continua a corteggiare Gabriella. Clelia sorprende Roberta in lacrime: la ragazza è sempre più divisa tra Marcello e Federico. Ludovica ha scoperto che Riccardo vuole aiutare Angela ma sceglie di non intromettersi nella vicenda. Adelaide licenzia la cameriera.

Venerdì 3 gennaio

Flavia e Adelaide fanno una preoccupante scoperta su Umberto Guarnieri. Ludovica e Angela hanno un duro confronto. Una notizia sconvolge le vite di Luciano, Silvia e Roberta: Federico Cattaneo ha avuto un brutto incidente.