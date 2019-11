Il Paradiso delle Signore: anticipazioni dal 25 al 29 novembre 2019

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore da lunedì 25 novembre a venerdì 29 novembre 2019

Tanti cambiamenti in arrivo a Il Paradiso delle Signore dopo l’addio di Nicoletta alla città di Milano. Com’è noto la giovane si è trasferita a Bari con il marito Cesare e la figlia Nicoletta. E questo ha cambiato per sempre la vita della famiglia Cattaneo ma soprattutto quella di Riccardo Guarnieri che, ancora perdutamente innamorato della ragazza, non riesce ad andare avanti. Almeno fino a quando non conosce Angela, la nuova cameriera del circolo che non lascia indifferente il figlio di Umberto Guarnieri. Scopri su Gossipetv tutte le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore!

Lunedì 25 novembre

Gabriella è al settimo cielo per il lancio della sua prima collezione firmata Il Paradiso delle Signore. Purtroppo, però, l’ex Venere viene a sapere di uno spiacevole inconveniente accaduto al suo insegnante parigino Defois. Intanto dopo l’incidente Angela prova a tornare alla normalità ma non è facile. Riccardo cerca di aiutare la ragazza come può.

Martedì 26 novembre

Angela viene accolta in casa Guarnieri e approfondisce la conoscenza di Riccardo. Salvatore e Marcello vengono a sapere che la caffetteria verrà presto venduta e che quindi perderanno il lavoro. Vittorio stupisce Marta con una dolce sorpresa.

Mercoledì 27 novembre

Umberto e Adelaide fanno di tutto per avvicinare Ludovica a Riccardo ma il ragazzo è più interessato ad Angela. Agnese scopre della vendita della caffetteria dove lavora il figlio Salvatore. Nel frattempo Marcello va da Umberto per chiedere un risarcimento per l’incidente di Angela.

Giovedì 28 novembre

Anche Gabriella scopre che Salvatore rischia di perdere il lavoro e non prende bene la notizia. Angela è infastidita dal comportamento di Riccardo e lascia Villa Guarnieri. Il ragazzo prende le redini del Paradiso in assenza di Vittorio ma la convivenza con Luciano non va nel modo più giusto.

Venerdì 29 novembre

Clelia torna a Milano, proprio quando la crisi tra Luciano e Silvia sembrava del tutto superata. Angela e Marcello hanno di nuovo problemi col pagamento dell’affitto mentre Rocco rivive un momento spiacevole della sua infanzia.