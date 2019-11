Il Paradiso delle Signore: anticipazioni dal 18 al 22 novembre 2019

Il Paradiso delle Signore: le anticipazioni settimanali dal 18 al 22 novembre 2019

Una settimana difficile quella vissuta dai protagonisti de Il Paradiso delle Signore. La soap quotidiana di Rai 1 ha visto al centro della trama di questa settimana Riccardo e Nicoletta, il loro piano di fuggire insieme è saltato. Le anticipazioni della prossima settimana si fanno sempre più interessanti e questa volta si concentreranno sulla storia di Marta e Vittorio. Dopo il matrimonio da favola celebrato non troppe puntate fa, i due apprenderanno una bellissima notizia che sconvolgerà per sempre le loro vite. Leggete le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore su Gossip e Tv!

Lunedì 18 novembre 2019

La partenza di Nicoletta sta colpendo tutti i protagonisti de Il Paradiso delle Signore. La sua assenza si sente e Riccardo è quello che ne soffre di più. Cerca per questo di mettersi in contatto con lei, ci riuscirà? Nel frattempo, inizia il concorso per eleggere la nuova Venere e inaspettatamente Maria si candida. In suo aiuto arriverà Agnese, anche se Rocco non ne è molto contento. Cosa succederà tra i due?

Martedì 19 novembre 2019

Inizia la gara per eleggere la Venere e Maria si scontra con Patrizia Vega. Nel frattempo, una bellissima notizia investirà come un uragano la vita di Marta e Vittorio. I due, dopo lo splendido matrimonio che li ha visti protagonisti, riusciranno a metter su famiglia. La Guarnieri, infatti, scoprirà di essere incinta, per la gioia di Conti.

Mercoledì 20 novembre 2019

Marta e Vittorio apprendono la notizia della gravidanza con molto felicità e ne danno notizia agli altri. Nel frattempo, Adelaide e Umberto continuano a tramare per accaparrarsi il patrimonio delle Brancia. Tra Agnese e Armando potrebbe nascere qualcosa. I due si ritrovano, per pura coincidenza, a cena insieme ed iniziano a conoscersi meglio.

Giovedì 21 novembre 2019

Angela trova una lettera di Riccardo, all’interno le parole dolci e piene d’amore che lui ha scritto a Nicoletta in un momento di sconforto. Vittorio, invece, appresa la notizia della gravidanza appare sempre più contento e lavorerà per il Paradiso pieno di entusiasmo. In particolare, annuncia di voler proiettare il carosello per la promozione della nuova linea di abiti disegnati da Gabriella.

Venerdì 22 novembre 2019

Riccardo va completamente fuori di testa. Guardando l’immagine di Nicoletta proiettata nel carosello del Paradiso perde letteralmente la testa ed investe Angela. Intanto la nuova Venere inizia a creare non pochi problemi a Vittorio che prenderà una decisione inaspettata.