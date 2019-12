Il Paradiso delle Signore: anticipazioni dal 16 al 20 dicembre 2019

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore da lunedì 16 a venerdì 20 dicembre 2019

Ultima settimana in compagnia de Il Paradiso delle Signore prima della pausa natalizia. La soap di Rai Uno va in vacanza per qualche giorno in occasione delle feste di Natale e Capodanno. Nelle prossime puntate prende sempre più forma il nuovo triangolo amoroso che vede protagonisti Salvatore, Gabriella e Cosimo. Quest’ultimo vuole aiutare il rivale nell’acquisto della caffetteria e tale proposta crea problemi alla nuova stilista del Paradiso. L’altro triangolo della serie è invece quello tra Adelaide, Umberto e Flavia. Il Guarnieri si divide abilmente tra le due donne, desideroso più che mai di impossessarsi del patrimonio delle Brancia. Scopri su Gossipetv tutte le anticipazioni giorno dopo giorno del Paradiso delle Signore!

Lunedì 16 dicembre

Umberto si divide tra Adelaide e Flavia: le due donne si contendono le attenzioni del Guarnieri. Per quanto riguarda l’acquisto della caffetteria, la banca non concede tutti i soldi necessari per l’operazione. Cosimo non demorde e corteggia Gabriella, che finisce per litigare con Salvatore.

Martedì 17 dicembre

I dissapori tra Gabriella e Salvatore aumentano. Il barista non riesce più a contenere la sua gelosia nei confronti di Cosimo. Riccardo viene a sapere che Marcello è in cerca di soldi per l’acquisto della caffetteria e offre anche lui il suo aiuto per sdebitarsi con Angela. La signora Molinari è costretta a lasciare ufficialmente Il Paradiso delle Signore.

Mercoledì 18 dicembre

Marcello è diffidente verso Riccardo e la sua intenzione di finanziare l’acquisto della caffetteria. Clelia decide di restare a Milano per dare una mano al magazzino durante le festività natalizie ma non vorrebbe trattenersi a lungo per via dei sentimenti che prova per Luciano. Marcello fa una confessione importante a Roberta.

Giovedì 19 dicembre

Agnese, venuta a conoscenza di un appartamento libero, propone ad Armando di andare a vivere nel suo stesso palazzo, ma prima deve fare i conti con figlio e nipote. Ludovica è sempre più gelosa di Angela, ma Riccardo la tranquillizza sminuendo il suo rapporto con la giovane. Marta ha un’idea per convincere Clelia a rimanere al Paradiso.

Venerdì 20 dicembre

È il giorno della tanto attesa firma per l’acquisto della caffetteria da parte di Salvatore e Marcello. Natale è alle porte e Umberto si trova incastrato in un equivoco che coinvolge Adelaide e Flavia, entrambe entusiaste di festeggiare assieme a lui le feste nella villa di Rapallo. Clelia prende un’importante decisione per il suo futuro mentre Roberta si lasciare andare con Marcello.