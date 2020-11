Il Paradiso delle Signore: Agnese e Armando escono allo scoperto

È ufficialmente amore tra Agnese Amato e Armando Ferraris a Il Paradiso delle Signore. I due sono entrati subito in sintonia ma solo in un secondo momento sono stati travolti dalla passione. Del resto il personaggio a cui presta il volto Pietro Genuardi – ex star di Centovetrine – doveva restare nella soap opera di Rai Uno solo per qualche puntata. Poi, col tempo, complice la bravura e la simpatia, Armando è diventato uno dei personaggi più amati della serie. E la sua storia con Agnese ha cambiato decisamente l’andamento della storia.

Dopo qualche titubanza iniziale la sarta de Il Paradiso delle Signore si lascia andare con il capo magazziniere Armando. Agnese è preoccupata perché legalmente è ancora sposata anche se il marito – il padre di Antonio, Salvatore e Tina e zio di Rocco- si è rifatto una vita in Germania, accanto ad un’altra donna. Ma alla fine la signora Amato cede alla serrata corte di Armando e i due vengono travolti dalla passione. Ma tra Armando e Agnese c’è molto di più di un’intesa fisica e i due sono intenzionati ad ufficializzare il loro legame.

In un’intervista rilasciata al magazine Telepiù Pietro Genuardi e Antonella Attili hanno anticipato che nelle nuove puntate de Il Paradiso delle Signore Armando e Agnese escono ufficialmente allo scoperto. Ferraris preme perché Agnese parli col figlio Salvatore e col nipote Rocco di questo sentimento forte. E dopo aver preso insieme la decisione di parlare ai due ragazzi, che sono già molto legati ad Armando, i due cominciano a passeggiare insieme in modo diverso dal solito. Agnese, infatti, si fa vedere al braccio di Armando, incurante del giudizio della gente.

La talentuosa Antonella Attili ha dichiarato:

“Armando è la sorpresa, la diversità, la capacità di ripartire… E poi vede in lui una persona libera di vivere le sue passioni, cosa che Agnese, che pure è molto passionale, trova molto più difficile da fare perché ci sono “regole” da rompere”

E mentre Agnese deve fare i conti con la sua nuova love story con Armando anche i suoi ragazzi vivono dei turbamenti amorosi. Salvatore è ancora innamorato di Gabriella ma instaura un legame particolare con la socia Laura Parisi. Rocco, invece, è diviso tra la timida Maria e l’intraprendente Irene.

Al momento a Il Paradiso delle Signore non c’è il progetto di far tornare in scena Antonio Amato e la moglie Elena e Tina Amato col suo mentore Sandro Recalcati.