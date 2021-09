Il Paradiso delle Signore, addio Marta: nuovo amore per Vittorio

Nuove avventure, grandi cambiamenti e sorprese nella nuova stagione de Il Paradiso delle Signore, in partenza su Rai Uno il prossimo 13 settembre. Ad annunciarlo il protagonista Alessandro Tersigni che in un’intervista concessa al settimanale Di Più Tv ha fornito parecchie anticipazioni sul futuro del suo personaggio, il pubblicitario e imprenditore Vittorio Conti.

Il proprietario de Il Paradiso delle Signore dovrà fare i conti con l’addio della moglie Marta. Quest’ultima ha scelto la carriera e si è trasferita a New York, lontana dal marito e dagli affetti più cari. Nelle nuove puntate ritroveremo Vittorio quattro mesi dopo la scelta di Marta. Il dottor Conti sembra aver superato il momento peggiore, quello di grande dolore, ma la ferita per un matrimonio fallito resta.

Inoltre non va dimenticato che negli anni Sessanta non esisteva ancora il divorzio in Italia. Quindi Vittorio e Marta resteranno sempre marito e moglie legalmente anche se ognuno farà la propria vita. Alessandro Tersigni ha anticipato che Conti si butterà sul lavoro per superare il dolore. Di grande aiuto sarà l’amico Roberto Landi, che tornerà nella soap dopo aver partecipato alle prime due stagioni.

Vittorio Conti, con l’aiuto di Roberto, fonderà una rivista di moda e costume. Nelle nuove puntate de Il Paradiso delle Signore ci saranno quindi nuove ambientazioni, tra cui la redazione del giornale. Allo stesso tempo Vittorio sarà molto corteggiato dalle donne e una potrebbe spingerlo a dimenticare per sempre Marta…

“Ci sarà qualcuno che metterà in crisi Vittorio. A un certo punto capirà che forse è il momento di passare oltre, di cancellare la sua vita precedente. Non so ancora chi sarà, ma arriverà una donna che gli farà venire voglia di iniziare qualcosa di nuovo”, ha spiegato Alessandro Tersigni.

Ad oggi non ci è dato sapere di più ma è certo che non sarà Beatrice Conti, la cognata di Vittorio. Archiviato il bacio della scorsa stagione i due decideranno di restare buoni amici e collaboratori. La vedova di Edoardo è infatti confermata nel ruolo di ragioniera del grande magazzino.

Alessandro Tersigni non lascia Il Paradiso delle Signore

Contrariamente a quanto sussurrato qualche mese fa Alessandro Tersigni non ha alcuna intenzione di lasciare Il Paradiso delle Signore. L’attore 41enne è molto legato a questo progetto, nel quale ha creduto fin dalla prima stagione. Secondo Tersigni Vittorio Conti ha ancora molto da raccontare e il set è ormai diventato una seconda famiglia per lui.

Perché Marta non c’è più a Il Paradiso delle Signore

L’uscita di scena di Marta Conti ne Il Paradiso delle Signore è dipesa principalmente dalla sua interprete, l’attrice italo-rumena Gloria Radulescu che ha deciso di dedicarsi ad altri progetti lavorativi.