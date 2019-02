Il nome della rosa, la serie su Rai Uno: trama e cast attori

By

Il nome della rosa: di cosa parla la serie su Rai Uno

Il nome della rosa, celebre romanzo di Umberto Eco, diventa una serie tv su Rai Uno. La fiction partirà il prossimo lunedì 4 marzo 2019. Inizialmente erano previsti 10 episodi ma poi sono stati ridotti ad 8. Alla stesura del copione ha collaborato lo stesso Eco, prima della sua scomparsa avvenuta nel 2016. Il progetto va avanti da anni e solo nell’ultimo periodo si è riusciti a realizzarlo concretamente. La serie è diretta da Giacomo Battiato ed è stata girata tra Cinecittà, Abruzzo e Lazio. Come già accaduto per I Medici, la serie de Il nome della rosa ha un cast di attori internazionali. Il protagonista è John Turturro, che indossa i panni di Guglielmo da Baskerville.

Attori serie Il nome della rosa: un cast internazionale

Insieme a Turturro c’è Rupert Everett, che ricopre il ruolo dell’antagonista Bernardo Gui. Ci sono poi Damian Hardung eMichael Emerson, che ricoprono rispettivamente la parte del novizio Adso da Melk e Abbone da Fossanova. Nel cast ci sono pure: James Cosmo,Sebastian Kock, Richard Sammel, Piotr Adamczyk. Gli attori italiani della serie sono invece: Stefano Fresi, FabrizioBentivoglio, Alessio Boni e Greta Scarano.

Il nome della rosa: la trama della serie Rai

La storia è ambientata nel 1300. Il novizio Adso da Melk accompagna in un’abbazia dell’alta Italia frate Guglielmo da Baskerville, incaricato di una sottile e imprecisa missione diplomatica. Ex inquisitore, frate Guglielmo deve far fronte a una serie di misteriosi delitti che insanguinano una biblioteca labirintica e inaccessibile.