Il nome della rosa fiction: cast attori e numero puntate

Il nome della rosa, fiction su Rai Uno: cast attori e numero puntate

In prima serata su Rai Uno, dal 4 marzo, prende inizio la fiction Il nome della rosa. La serie, diretta da Giacomo Battiato, è ispirato al famoso romanzo di Umberto Eco e vede protagonista Guglielmo da Baskervill. Scendendo nel dettaglio, si tratta di un thriller storico che riprenderà un’indagine ambientata nel Medioevo nella misteriosa Abbazia benedettina, che si rivela teatro di atroci delitti e luogo di vari segreti. Il cast di attori della fiction in onda su Rai Uno vede anche presenze internazionali: John Turturro, Rupert Everett, Damian Hardung, Fabrizio Bentivoglio, Greta Scarano, Richard Sammel, Stefano Fresi, Michael Emerson e Roberto Herlitzka. Presenti anche Alessio Boni, Sebastian Koch e James Cosmo. Stando ad alcune notizie di qualche mese fa, le riprese sono iniziate a gennaio 2019 tra le regioni Lazio e Abruzzo. Sono in tutto quattro gli appuntamenti imperdibili di questa serie, che prende vita dopo più di 30 anni dal film che vedeva protagonisti i due attori Sean Connery e Christian Slater. La seconda puntata andrà in onda l’11 marzo, la terza il 18 marzo e la quarta e ultima il 25 marzo.

Il nome della rosa, anticipazioni prima puntata: lotta tra il Papa e l’Imperatore, i dubbi di Adso

Il protagonista della nuova fiction è Guglielmo da Baskerville, interpretato da John Turturro, che vede come suo antagonista Rupert Everett, nel ruolo di Bernardo Gui. Per quanto riguarda gli altri personaggi, il giovane discepolo di Guglielmo, Adso da Melk, viene interpretato da Damian Hardung e nel ruolo di Abbone da Fossanova vediamo, invece, Michael Emerson. Nel corso della prima puntata, stando alle prime anticipazioni, vedremo l’Italia nel 1327 coinvolta in una serie di conflitti, che vedono protagonisti il Papa e l’Imperatore, i quali si contendono il potere dello Stato. Questa lotta crea un’instabilità politica, nella quale Adso si ritrova a combattere una guerra esistenziale. Il novizio è sempre più combattuto se diventare un ecclesiastico e seguire così i suoi sogni oppure se accettare il volere del padre. Quest’ultimo vorrebbe vederlo diventare un comandante militare.

Il nome della rosa: Adso e Guglielmo arrivano all’abbazia, un omicidio apre nuovi scenari

Le anticipazioni annunciano che Adso inizia a mettere da parte i suoi dubbi quando incontra Guglielmo, un frate francescano. Proprio lui lo convince a seguirlo in un’abbazia, che ha una biblioteca ben fornita. I due affrontano insieme un viaggio abbastanza movimentato, prima di giungere a destinazione. Inizialmente tutto procede nel migliore dei modi all’interno dell’abbazia. Ma tutto si complica quando un monaco di nome Adelmo viene assassinato. Questo omicidio fa scoppiare una caccia all’uomo, al fine di scoprire chi è il colpevole. Tante domande e troppi misteri sono protagonisti di questa nuova fiction Rai.