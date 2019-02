Il mondo sulle spalle, vera storia Enzo Muscia: cosa fa oggi l’imprenditore

Enzo Muscia oggi: la vera storia del protagonista de Il mondo sulle spalle

Il mondo sulle spalle, il nuovo film tv Rai con protagonista Beppe Fiorello, racconta la vera storia di Enzo Muscia. Quest’ultimo è un imprenditore lombardo di 50 anni che qualche anno fa ha deciso di acquistare l’azienda dove lavorava per non farla chiudere. Tutto è iniziato nel 2011 quando l’Anovo – multinazionale francese specializzata nell’assistenza post vendita e nella riparazione di computer, cellulare e televisioni – per una non meglio precisata “risistemazione del bilancio” ha chiuso la sua filiale italiana di Saronno, dove erano impiegati ben 319 persone. “Fu una doccia fredda terrificante, anche perché il fatturato era più che discreto, gli ordini si susseguivano e non c’era sentore di crisi”, ha detto Muscia a Di Più. L’uomo, dopo una brillante carriera di tecnico e poi di caporeparto, si è qualificato come direttore vendite. Per un anno l’azienda è finita nelle mani di un curatore fallimentare (che ha cambiato il nome della società in A Novo Srl) ma nessuno si è fatto avanti per ricapitalizzare.

Enzo Muscia oggi possiede due aziende importanti

Un anno dopo dalla decisione dell’Anovo Enzo Muscia ha acquistato l’azienda dove lavorava dal 1990. “Ho ricevuto altre offerte ma le ho rifiutate: volevo restare lì”, ha chiarito a Vieni da me di Caterina Balivo. Per questo piano ha investito tutti i suoi risparmi e ipotecato pure la casa di proprietà. “Del resto è sempre stato il mio motto: se sei convinto di una cosa, devi crederci fino in fondo. Devi osare. Devi combattere”, ha sottolineato il protagonista de Il mondo sulle spalle. Dopo aver comprato l’azienda Muscia ha assunto subito ex otto collaboratori (“È stato difficile scegliere, l’ho fatto in base alle competenze di ognuno”, ha confessato) e si è messo a lavorare duramente per non fallire. “Giorno dopo giorno abbiamo recuperato clienti e ne abbiamo trovati di nuovi, facendo ricredere coloro che erano convinti che non ce l’avremmo mai fatta”, ha ricordato l’imprenditore, che oggi ha in totale 35 dipendenti. Non solo: di recente Enzo Muscia ha rilevato un’altra azienda di Torino reintegrando cinque persone che vi lavoravano prima.

Enzo Muscia ha scritto un libro sulla sua storia

Dopo aver risollevato le sorti dell’A-Novo, nel 2016 Enzo Muscia ha ricevuto dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella la medaglia di Cavaliere al merito della Repubblica italiana. Subito dopo è stato contattato dal regista Nicola Campiotti che ha trasformato la sua vicenda in un film per la tv. Muscia ha chiesto di avere come attore protagonista Beppe Fiorello, da sempre uno dei suoi preferiti. “Ci siamo incontrati a Roma. Lui si toglie gli occhiali scuri, mi abbraccia, pronuncia una frase indimenticabile: “Ci vorrebbero quattro o cinque persone come te per risollevare l’economia dell’Italia”. Lo ammiro, siamo diventati grandi amici”, ha confidato Muscia, che nel 2018 ha pubblicato il libro Tutto per tutto nel quale racconta la sua storia.

Enzo Muscia moglie e figlio: la vita privata dell’imprenditore

Enzo Muscia ha un figlio, Alessandro, che oggi ha 10 anni. Il bambino è nato prematuro con una malformazione cardiaca. “Il coraggio per fare tutto quello che ho fatto me lo ha dato mio figlio, che in bilico tra la vita e la morte è riuscito a restare nella vita. Da quel giorno non ho più avuto paura di niente”, ha ribadito il protagonista de Il mondo sulle spalle.