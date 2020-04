Il mistero della pietra azzurra torna in tv: quando e dove rivederlo

Il mistero della pietra azzurra di nuovo in onda: tornano le avventure di Nadia e Jean

Se un ragazzo 13enne salverà, un’acrobata del circo della stessa età… Sì, Il mistero della pietra azzurra torna in tv! I più nostalgici potranno rivedere tutte le puntate del cartone animato in occasione dei trent’anni dalla sua prima messa in onda in Giappone. Nadia – Il mistero della pietra azzurra, questo è il nome originale della serie televisiva animata. La prima messa in onda risale al mese di aprile del 1990 sulle reti giapponesi. La prima visione in Italia invece c’è stata un anno dopo, a luglio 1991 su Italia 1 ed è stata poi programmata in diverse occasioni in replica. Succederà di nuovo, Mediaset ha deciso di rendere omaggio a questo capolavoro di Hideaki Anno. Dunque prepariamoci al ritorno di Nadia e Jean, ma quando tornerà in onda Il mistero della pietra azzurra?

Nadia e Jean in Il mistero della pietra azzurra tornano in tv su Italia 1: quando rivedere le puntate

La riprogrammazione del cartone animato è fissata a partire da venerdì 22 maggio su Italia 1, alle 8,40 del mattino e quindi al posto di Kiss me Licia. La storia narra le avventure di Nadia, una ragazza quattordicenne orfana che lavora come acrobata in un circo, e Jean, un suo coetaneo e geniale inventore. Siamo nel 1889, Nadia e Jean si incontrano a Parigi in occasione dell’Esposizione Universale e sboccia l’amore: Jean si innamora di Nadia, ma i due giovani dovranno subito mettersi in fuga da tre avventurieri sulle loro tracce. Grandis, Hanson e Sanson vogliono impossessarsi della pietra azzurra che Nadia porta al collo e che si illumina quando lei si trova in pericolo. Nadia e Jean si ritroveranno poi sul sottomarino Nautilus diretti verso la perduta Atlantide.

Torna Il mistero della pietra azzurra su Italia 1: la programmazione

Un incredibile viaggio che i trentenni di oggi ricordano con affetto e nostalgia, ma in grado di appassionare anche i giovanissimi di oggi. Il mistero della pietra azzurra torna su Italia 1 e ricordiamo infine che è un racconto ispirato al romanzo di Jules Verne.