Il mercante in fiera, ecco la nuova gatta nera: scelta coraggiosa

Il Mercante in Fiera avrà la sua gatta nera (o carta nera, ancora non è dato sapere). Per il ruolo, che ha dato in passato popolarità ad Ainett Stephens, è stato scelto un volto praticamente sconosciuto al pubblico italiano. La Rai, come rende noto in esclusiva DavideMaggio.it, ha deciso di puntare sulla modella Candelaria Solorzano, giovane di 28 anni di origini argentine da tempo residente a Milano. Pino Insegno sarà quindi affiancato dalla ragazza sudamericana che su Instagram conta un seguito di circa 70 mila followers. La Tv di Stato ha quindi operato una scelta coraggiosa, investendo su un volto non noto ai telespettatori.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Candelaria Solorzano Ayusa (@candesolorzanoo)

La scelta della gatta nera, nei giorni scorsi, ha sollevato una miriade di polemiche. A scatenarle involontariamente lo stesso Pino Insegno che, quando gli fu chiesto se sarebbe tornata nel programma Ainett, aveva dichiarato che la showgirl oggi “è diventata un po’ più grande, sono passati tanti anni” e che quindi si sarebbe cercata una nuova figura. Le esternazioni hanno innescato un polverone e c’è chi ha parlato di body shaming.

La Stephens, che inizialmente non aveva detto di essere stata toccata dalla vicenda, in un secondo momento aveva fatto sapere di esserci rimasta male e di essere stata colpita, non in positivo, dalle parole del collega. Nel frattempo a Insegno molti utenti, e pure la stessa Ainett, hanno consigliato di porgere delle scuse. Il comico non ha fatto alcun passo indietro. Anzi ha sostenuto di non aver mai riferito le parole attribuitegli, specificando che anche se le avesse scandite non crede che avrebbe fatto alcunché di male:

“Ho parlato con lei, le ho mandato un messaggio vocale, le ho detto di non prendersela, l’ho ringraziata per il lavoro svolto… è tutto tranquillo. Ainett è una mia amica. E poi, anche se avessi detto – e non l’ho detto – che è diventata un po’ più grande – e, ripeto, non l’ho detto – è un’offesa? Non ho capito quali scuse dovrei fare. Anche io sono diventato grande!”.

Quando va in onda Il Mercante in Fiera e dove vederlo

Il mercante in fiera è un game show italiano a cura di Marco Campione, andato in onda in prima serata nel 2006 su Italia Uno. All’epoca furono 135 le puntate confezionate e trasmesse. Ora il programma torna ad essere rispolverato. Al timone ci sarà di nuovo Pino Insegno, che andrà in onda su Rai Due, dal lunedì al venerdì, a partire dalle ore 19.50. La data di inizio è prevista per lunedì 18 settembre, quella di chiusura per venerdì 22 dicembre.

Pino Insegno sarà poi impegnato nella conduzione de L’Eredità su Rai Uno. Raccoglierà il testimone da Flavio Insinna. Quest’anno, a differenza delle scorse stagioni, a settembre al posto de L’Eredità continuerà la messa in onda di Reazione a Catena che allieterà il pubblico di Rai Uno fino al termine del 2023. Dopodiché ecco le nuove puntate de L’Eredità targata Pino Insegno.