Il bambino, che sta per compiere 4 anni, è stato vittima di un episodio di malasanità in Egitto, che ha cambiato per sempre la sua vita

Un po’ di serenità per Paola Caruso e il figlio Michelino, nato nel 2019 dalla relazione ormai conclusa con l’imprenditore Francesco Caserta. Dopo aver raccontato a Verissimo il dramma che ha cambiato per sempre la sua vita e quella del bambino, la soubrette ha postato su Instagram alcune immagini piene di spensieratezza insieme al suo unico erede.

L’ex concorrente de La Pupa e il Secchione, in compagnia del bimbo che sta per compiere quattro anni, ha fatto visita al Museum of Dreams di Milano, una delle attrazioni più belle e interessanti in questo periodo nel capoluogo lombardo. Prima di Paola Caruso hanno fatto tappa a questo museo molto particolare, dedicato appunto ai sognatori ma pure agli appassionati di Instagram, Elisabetta Gregoraci e i Ferragnez.

Si tratta di una mostra speciale che impegna i visitatori in un percorso costituito da 15 installazioni, tra altalene sospese, una piscina di palline color pastello, un tunnel di fiori e riesce ad unire perfettamente il design con l’intrattenimento, consentendo ai “dreamers” di interagire e divertirsi con ogni singola installazione.

Paola Caruso ha condiviso con i suoi follower alcuni scatti in cui sorride accanto al figlio Michele, che cammina felice tra le varie stanze della struttura. Il bimbo è apparso sereno e pieno di gioia. Il ragazzino ha ripreso a camminare, grazie ad un tutore, come rivelato dalla madre a Verissimo.

“Chi sogna può raggiungere obiettivi inimmaginabili”, ha scritto Paola Caruso a corredo delle foto, nelle quali si vede il piccolo che riesce a muoversi nel Museum of Dreams a Milano. L’ex naufraga dell’Isola dei Famosi è certa che Michele guarirà anche se il percorso è lungo e tortuoso.

“Oggi Michele cammina col tutore, non ha deambulato fino a metà dicembre. I medici qui in Italia dicono che il percorso di riabilitazione sarà lungo. Io cerco di farmi forza per lui ma sono distrutta”

Cosa è successo al figlio di Paola Caruso

Lo scorso ottobre Paola Caruso era in vacanza in Egitto, a Sharm el Sheik, quando Michelino ha iniziato a sentirsi male. Una febbre, forse dovuta allo sbalzo di temperatura, che non scendeva mai e che ha spinto l’ex opinionista di Barbara d’Urso a rivolgersi ad un medico del posto.

Il dottore ha convinto la Caruso a fare una puntura al bambino, che si è rivelata fatale. L’uomo ha infatti somministrato a Michelino un medicinale che è vietato ai minori di 14 anni in Italia e in altre zone d’Europa. Medicinale che ha lesionato il nervo sciatico del piccolo, che oggi non riesce a camminare in autonomia.

Secondo i medici italiani, il cammino per arrivare a muoversi senza il tutore è ancora molto lungo. Quello che è successo rappresenta un caso unico in Italia e, per questo, gli esperti non riescono a fare una previsione su cosa accadrà alla lesione di Michelino.