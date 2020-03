Chi è il padre del figlio di Lila: Stefano Carracci o Nino Sarratore? Spoiler su L’amica geniale

Chi non si è perso neppure una puntata de L’amica geniale sa quanto sia travagliata la vita della protagonista Lila Cerullo in Carracci. Dopo un aborto spontaneo l’amica di Lenù resta incinta. La vacanza a Ischia funziona, come suggerito dai medici a Lila. Quest’ultima ha un bambino al quale viene dato il nome di Gennarino, detto Rino, come il fratello maggiore. Ma il piccolo è frutto del matrimonio tormentato tra Lila e Stefano o della breve passione amorosa con Nino Sarratore? La situazione è piuttosto ingarbugliata visto che sia a Ischia sia a Napoli Lila ha avuto rapporti intimi sia con il marito sia con l’amante. Se vuoi scoprirlo continua con la lettura di questo articolo altrimenti non andare avanti.

Chi è il padre biologico di Rino, il figlio di Lila ne L’amica geniale

Fin da subito Lila è convinta che il figlio che porta in grembo sia di Nino Sarratore. I due si sono amati a Ischia e hanno vissuto un’intensa relazione, durata appena 23 giorni, una volta rientrati a Napoli. Lila, dopo l’addio di Nino, avverte subito Stefano che il bambino che aspetta non è suo. Ma Stefano non le crede e riconosce il figlio come suo erede. Anzi, vuole dare al piccolo addirittura il nome di suo padre, Achille, ma Lila si oppone e opta per Gennaro. Stefano cerca di crescere il bambino come suo figlio ma quando Lila va via di casa dopo aver scoperto del tradimento del marito con Ada, la sorella di Antonio nonché fidanzata storica di Pasquale, Carracci si disinteressa totalmente a lui.

L’amica geniale: Stefano e Nino padri incuranti del piccolo Rino

Come Stefano, anche Nino non si cura minimamente del figlio che ha avuto Lila. Dopo che è stato picchiato da Antonio, Sarratore non ha più contatti con la sua ex amante. Che, dal canto suo, solo dopo tanti anni capisce davvero chi è il padre di suo figlio. Rino è il legittimo erede di Stefano e Lila lo capisce, coinvolgendo pure Lenù, con il passare del tempo, quando appura che padre e figlio sono praticamente uguali (lo vedremo probabilmente nella quarta stagione, già confermata). Del resto negli episodi de L’amica geniale a Ischia Lila era stata chiara: “Nino usa il preservativo”…