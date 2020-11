By

Dopo Francesco Oppini e Guenda Goria altri figli d’arte potrebbero presto entrare al Grande Fratello Vip. In un’intervista concessa al settimanale Chi Sonia Bruganelli, la moglie di Paolo Bonolis, ha rivelato che il figlio Davide è un fan sfegatato del programma in onda su Canale 5 ogni lunedì e venerdì sera.

Così sfegatato da voler fare a tutti i costi questa esperienza, un po’ come accaduto qualche anno fa a Serena Rutelli, la figlia adottiva di Francesco e Barbara Palombelli, che ha però partecipato all’edizione semi-Nip condotta da Barbara d’Urso.

A tal proposito Sonia Bruganelli ha rivelato alla rivista Mondadori, nel numero in edicola da mercoledì 4 novembre 2020:

“Mio figlio Davide è fan. A diciotto anni (ora ne ha sedici, ndr) vuole entrare nella casa. È il suo desiderio. Io andrò a trovarlo, se Signorini dal vetro me lo farà vedere. Questa è la verità. Sono seria. Alfonso lo sa. Anche Paolo ama questo GF Vip, segue tutto e tutte… le citazioni da Alfonso a Pupo”

Sonia Bruganelli ci ha tenuto pure a difendere Elisabetta Gregoraci, attuale concorrente della quinta edizione del Grande Fratello Vip:

“Ha avuto molto coraggio a farlo. Mi sconvolge vedere in tv persone che svelano di averla frequentata anche un minuto. Mi fa schifo. Lo capiscono che c’è un figlio a casa che guarda e poi va a scuola?”

La famiglia di Paolo Bonolis

Quella di Paolo Bonolis è sicuramente una grande famiglia allargata. Il presentatore è stato sposato dal 1983 al 1988 con la psicologa americana Diane Zoeller, da cui ha avuto due figli, ormai grandi, Stefano e Martina, che vivono negli Stati Uniti. Quest’ultima ha reso Bonolis nonno del piccolo Theodor lo scorso settembre.

Nel 2002 Paolo ha sposato Sonia Bruganelli, produttrice e autrice tv, dalla quale ha avuto altri tre figli: Silvia, Davide e Adele. Silvia ha 17 anni e fin dalla nascita ha avuto alcuni problemi al cuore. L’ultima figlia, Adele, è stata protagonista di alcuni spezzoni del programma Chi ha incastrato Peter Pan?

Sonia Bruganelli conduttrice tv

In attesa di vedere il figlio Davide nella Casa più spiata d’Italia, Sonia Bruganelli debutta come conduttrice. Presto partirà su Tim Vision un nuovo format dal titolo I libri di Sonia in cui la moglie di Paolo Bonolis intervisterà diversi scrittori e personaggi che di recente hanno scritto un saggio o un’autobiografia. Un esperimento nato su Instagram e diventato poi un progetto lavorativo concreto.

La messa in onda è prevista per il periodo natalizio ma alcune puntate sono state già registrate. Tra i primi ospiti di Sonia Bruganelli: Luca Bianchini, Sandro Veronesi, Massimo Bisotti, Georgette Polizzi, Raoul Bova, Tiziana Ferrario, Filippo Magnini, Luca Bizzarri.