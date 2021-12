Il figlio di Aldo e Alessia sta male: critiche ingiuste per l’ex corteggiatrice

Attimi di panico a casa Palmeri-Cammarota. Il figlio di Aldo e Alessia, rispettivamente ex tronista ed ex corteggiatrice di Uomini e Donne, ha avuto una notte piuttosto movimentata. Nel bel mezzo del sonno – come raccontato dalla popolare mamma – il bambino si è svegliato e ha vomitato per ore. Una situazione che ha agitato tutta la famiglia ma che è stata poi risolta all’indomani con calma e pazienza.

Alessia Cammarota ha spiegato che il piccolo, il secondogenito che oggi ha 4 anni, ha mangiato di nascosto una merendina dopo cena e durante la notte ha iniziato ad avvertire crampi allo stomaco e senso di nausea. In seguito il bimbo si è ripreso e ha passato la giornata a giocare con il fratello maggiore Niccolò.

Per aver raccontato l’ultima disavventura famigliare Alessia di Uomini e Donne è stata criticata pesantemente dalle altre mamme che la seguono quotidianamente su Instagram. Secondo molte Leonardo si sarebbe sentito male per aver consumato la pizza a cena e non per la merendina mangiata qualche ora dopo.

La Cammarota ci ha tenuto a precisare che la pizza d’asporto acquistata con il marito era di ottima qualità e che il figlio ha vomitato solo ed esclusivamente la merendina, che è rimasta sullo stomaco di Leonardino. Alessia ha inoltre puntualizzato che i suoi figli non sono abituati a mangiare schifezze prima di andare a letto e che questo ha influito sul malessere di Leonardo.

In più Alessia ha rivelato che il piccolo Palmeri non sta particolarmente bene da qualche giorno per via del virus influenzale che gira all’asilo e che ha sicuramente debilitato il suo fisico.

Lo sfogo di Alessia Cammarota

Alessia Cammarota ha condiviso tra le storie un lungo sfogo:

“Nessuno mi ha insegnato ad essere madre, giorno dopo giorno imparo ad esserlo un po’ di più. Imparo dai miei errori, ascoltando e soprattutto osservando i miei figli. Non sono una mamma perfetta, non lo sarò mai. Ma ancora oggi, dopo sei anni, quando mi dicono “non stai facendo un buon lavoro” il mio cuore si frantuma in mille pezzi”

La moglie di Aldo Palmeri ha aggiunto:

“So di fare del mio meglio ma nessun genitore sa come esserlo davvero. Però voglio dirvi una cosa: tutte le parole del mondo non cambieranno l’amore immenso che c’è tra me e i miei figli”

La scorsa primavera l’ex protagonista di Uomini e Donne ha dovuto fare i conti con un aborto spontaneo. Alessia aspettava il terzo figlio, un altro maschietto, che purtroppo ha perso. Un dramma che la Cammarota ha preferito tenere per sé, non fornendo a fan e curiosi troppi dettagli sulla questione.