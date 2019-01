Il commissario Montalbano: quando va in onda e trama nuovi episodi

Nuovi episodi Il commissario Montalbano: trama e data

Il commissario Montalbano torna in tv con due nuovi episodi. Ancora una volta è interpretato da Luca Zingaretti, scelto personalmente da Andrea Camilleri, lo scrittore che ha ideato il personaggio nel 1994. Il commissario è in arrivo lunedì 11 febbraio e lunedì 18 febbraio su Rai 1. Sono passati ben venti anni dal primo film su Montalbano: il primo episodio è andato in onda su Rai 2 il 6 maggio 1999. I due nuovi film in onda sulla Rai si intitolano L’altro capo del filo e Un diario del ’43. Come si può intuire facilmente dai titoli, nei due nuovi appuntamenti si parla di dopoguerra ma pure di immigrazione. Insieme a Zingaretti non mancheranno Cesare Bocci, Augello, e Angelo Russo, Catarella.

Montalbano: L’altro capo del filo

Contrariamente agli altri episodi della serie, L’altro capo del filo è ambientato in Friuli Venezia-Giulia. Salvo si trova qui per volere di Livia, che lo invita a partecipare a una cerimonia di rinnovo di promessa di matrimonio di due suoi amici. Intanto in Sicilia la sarta Elena, ragazza stimata da tutti per la sua gentilezza e riservatezza, viene uccisa. Un omicidio inspiegabile, che avviene sullo sfondo dei numerosi sbarchi di migranti che Vigata sta affrontando, coinvolgendo anche, ovviamente, le forze dell’ordine. Perfino Catarella, mosso da pietà per i numerosi migranti in cerca di aiuto, si troverà a dare loro una mano.

Montalbano: Un diario del ’43

In questo secondo episodio de Il commissario Montalbano, il preside di Burgio trova un diario del 1943 in cui un fascista racconta di un attentato contro gli americani sbarcati in Sicilia. Salvo comincia ad indagare per capire se quanto accaduto è vero o se è rimasta soltanto un’idea pericolosa.