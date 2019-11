Il Collegio, Tricca e Brondin oggi amici: polemiche e insulti, loro rispondono così

Il Collegio 4, Martina Brondin e Mario Tricca hanno litigato nella quinta puntata: oggi sono amici

Martina Brondin e Mario Tricca a Il Collegio 4 hanno litigato pesantemente nella quinta puntata, andata in onda martedì 19 novembre 2019. La rivalità tra i due si è accesa sin dalle prime immagini della quarta stagione, ma in pochi sanno che Tricca e Brondin dopo Il Collegio sono amici. Avranno funzionato gli esperimenti del professor Carnevale o le punizioni del preside? Può darsi, ma dalle pagine strappate e gli insulti nel programma tutto è cambiato. Nella puntata che abbiamo visto ieri infatti i due si sono stuzzicati un bel po’ fino a quando Martina ha strappato tutte le pagine del quaderno di Mario. Il preside ha così deciso di punire entrambi, vietando loro di partire insieme alla classe per la gita in montagna. I due ragazzi sono rimasti nel Collegio e hanno lavorato insieme per riscrivere tutti gli appunti di Tricca.

Mario Tricca e Martina Brondin dopo Il Collegio sono amici, esplode la polemica sui social

Ma cosa succede oggi? A distanza di quattro mesi, Mario Tricca e Martina Brondin sono diventati amici. I due infatti hanno condiviso anche delle foto insieme su Instagram, con frasi sull’amicizia inaspettata nata fra loro. Alcuni fan del programma hanno dubitato un po’ di quanto visto in televisione o dell’amicizia nata dopo. C’è stato infatti chi ha iniziato a insultare i due e ad accusarli di essere falsi, visto che in televisione hanno dichiarato di odiarsi e oggi sono amici. A rispondere alle polemiche è stata Martina Brondin su Instagram: “Raga noi abbiamo litigato a luglio sono passati tipo 4 mesi abbiamo avuto tempo per risolvere e ora siamo amici, però non mi sembra il caso di insultare nessuno dei due, perché voi non sapete poi cosa è successo se non per ciò che vedete dal programma o dalle storie”.

Il Collegio, Tricca e Brondin si difendono dalle polemiche

La ragazza ha aggiunto altro: “Voi potete avere un’impressione di noi ma non ci conoscete di persona quindi secondo me dovreste farvi un po’ i ca…i vostri. PS: basta insultare Mario, solo io posso (ironia)”. Mario Tricca ha condiviso la storia di Martina sul suo profilo, aggiungendo un “Capito?” rivolto ai suoi fan. Ma già ieri sera dopo la puntata Mario si era espresso in merito all’amicizia con Martina: “Sto leggendo commenti di persone che non accettano il fatto che io e Martina siamo diventati amici… la vita è così un giorno vuoi uccidere una persona e quello dopo abbracciarla”. Bisognerebbe essere contenti del fatto che Brondin e Tricca dopo Il Collegio siano diventati amici, anziché attaccarli e insultarli o fare polemica.