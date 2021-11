Il Collegio salta su Rai Due stasera, ma va in onda: dove vedere la puntata

Il Collegio 6 non andrà in onda su Rai Due stasera ma su Rai Play. La puntata quindi non salterà del tutto, il pubblico non dovrà aspettare un’altra settimana per scoprire come sta procedendo l’avventura dei concorrenti di questa edizione. Gli ascolti non sono dei migliori o comunque ci si aspettava di più da un prodotto che si è rivelato un successo per Rai Due. Ci sarà anche questo motivo dietro la scelta di non rimandare l’appuntamento alla prossima settimana, ma di spostarlo su Rai Play? Potrebbe anche essere un modo per sperimentare il successo di questo programma in streaming.

Stasera Il Collegio non andrà in onda in tv, la quarta puntata sarà disponibile sulla piattaforma Rai di streaming e on demand. Rai Due ha deciso di dare spazio agli ATP Finals di tennis, in corso a Torino. In attesa di scoprire se Matteo Berrettini giocherà la sua partita, la rete ha messo a disposizione la prima serata, e gli appassionati di tennis ringraziano. L’incontro è previsto per stasera alle 21 e in attesa della decisione di Berrettini, Rai Due ha giocato in anticipo e ha spostato Il Collegio 6 su Rai Play.

L’appuntamento è stato confermato in queste ore sul profilo Instagram del programma: “Questa sera si viaggia verso il 1977 on demand”. Dove e come vedere Il Collegio stasera, allora? Basterà sintonizzarsi alle 21,30 su Rai Play per la nuova puntata. Il canale è disponibile tramite app o sul sito ufficiale della Rai. Dunque si tratta solo di una pausa, Il Collegio 6 tornerà in onda su Rai Due la prossima settimana e la programmazione riprenderà regolarmente. Anche se potrebbero sempre esserci cambiamenti di programma.

Come già specificato, potrebbe trattarsi anche di un esperimento. Un modo per capire se i programmi funzionano anche su Rai Play ed evitare in futuro di saltare appuntamenti in tv. Certo è che nel caso del Collegio la scelta è arrivata anche grazie al pubblico della trasmissione, formato da giovani e giovanissimi e quindi abituati a servizi on demand. Di sicuro dietro questa scelta, o questo esperimento, c’è anche il calo di ascolti del Collegio: in caso contrario forse difficilmente Rai Due avrebbe rinunciato allo share, quindi avrebbe rimandato l’appuntamento alla prossima settimana. Senza usufruire di Rai Play.