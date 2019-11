Il Collegio, quanto guadagnano allievi, attori e professori: scoperta inaspettata

Quanto si guadagna al Collegio? Parla l’ex Beatrice Cossu

In molti si chiederanno senz’altro quanto guadagnano gli attori del Collegio in generale magari credendo che nelle ultime edizioni i guadagni siano aumentati, visto che il successo del docu-reality di Rai Due è aumentato col tempo: ricordiamo ad esempio che i telespettatori della quarta edizione sono raddoppiati e che lo share ha sfiorato vette prima inimmaginabili; considerate inoltre che il target del programma è molto giovane, e questo a livello pubblicitario aiuta parecchio perché permette di rivolgersi a una categoria di consumatori che Rai intercetta molto meno rispetto a Mediaset. È normale chiedersi insomma se i ragazzi in qualche modo vengano retribuiti, vista la loro importanza ai fini della riuscita della trasmissione.

Il Collegio, guadagno allievi: la scoperta inaspettata

A dirci qualcosa in più è stata una delle protagoniste del programma, Beatrice Cossu, che ha partecipato alla terza edizuone e che continua a mantenere un rapporto stretto coi fan tramite il suo canale YouTube; nel secondo video caricato proprio su questo canale Beatrice ha spiegato che gli allievi prendono una somma ma, sorprendentemente, che non è altissima: 50 euro a settimana per quattro settimane, cioè il tempo delle registrazioni. “Era una cifra indicativa – queste le parole di Beatrice –. Noi, non essendo attori, non avevamoo un cachet. Eravamo dei ragazzi normali che vivevano una vita normale, quindi non avevamo un compenso alto”. Diverso invece il discorso per alcuni protagonisti del programma, come la sorvegliante, interpretata dall’attrice Lucia Gravante.

Quanto guadagnano attori e professori del Collegio?

“I sorveglianti invece so che sono degli attori – ha infatti dichiarato Beatrice –. Nella loro vita fanno tutt’altro lavoro. La sorvegliante per esempio è un’attrice. Invece i professori sono realmente dei professori nella vita reali ma sono bravi a interpretare una parte”. Beatrice non ha detto espressamente che vengono pagati ma è ovvio che sia così, visto che si tratta di attori. Niente si sa neanche sui professori sebbene non sia da escludere neanche per loro un’adeguata remunerazione. Insomma: gli allievi guadagnano 50 euro a settimana, tutti gli altri avranno senz’altro dei contratti a parte. Ne dovessimo sapere di più vi aggiorneremo.