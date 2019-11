Il Collegio, parla l’ex prof Termignoni: “La nuova edizione? Ben fatta ma…”

Il Collegio, parla la ex Professoressa Emilia Termignoni: il parere sulla nuova edizione

Intervistata da Aristide Malnati, suo figlio, per 361 magazine, la ex Professoressa de Il Collegio Emilia Termignoni si è espressa sulla nuova edizione del programma ed ha raccontato anche qualche chicca appartenente alla sua esperienza. Emilia è stata tra i protagonisti della prima edizione del programma scolaresco di Rai 2 dove insegnava storia e geografia ai giovani studenti. Come lei stessa ha dichiarato, i ragazzi di quella edizione, ambientata nel 1960, erano rispettosi e molto formali e di certo non prendevano mai iniziative avventate. Insomma di loro, della sua classe sembra conservare davvero un bel ricordo.

“La nuova edizione de Il Collegio? Ben fatta ma poco aderente alla realtà”

La nuova edizione de Il Collegio, invece, non sembra averla molto convinta. “Intendiamoci è stata accattivante e ben fatta. Però una fiction dai toni inopportunamente esagerati e poco aderenti alla realtà.Un bel ritmo narrativo, che ha evidentemente reso in termini di ascolti, ma che non ha mostrato il rigore scolastico, che nella scuola del 1982 e soprattutto nel rigorosissimo Collegio Celana era presente, ha confidato la Professoressa.

La professoressa ricorda la sua esperienza a Il Collegio nel 2017

La Termignoni è poi tornata a parlare della sua esperienza, dedicando un pensiero ai suoi ragazzi: “Mi ricordo le tante riunioni con la produzione nel refettorio del collegio. Ci davano le linee guida, ma poi ci lasciavano liberi di gestire autonomamente le varie situazioni, forti della nostra pluriennale esperienza. I ragazzi erano irrequieti, ma ligi al dovere e, di fronte alla nostra severità, accettavano la disciplina e le regole imposte”.

La Prof Emilia Termignoni e il consiglio alla produzione de Il Collegio

Emilia Termignoni ha affermato, inoltre, che per un giovane partecipare a Il Collegio potrebbe essere un’esperienza formativa, divertente e che potrebbe riservargli anche qualche simpatica sorpresa. Un esempio? “Beh qualcuno di loro potrebbe trovare l’anima gemella. Ovviamente si tratterebbe di amori tra ragazzi. Anche in questo caso consiglio alla produzione di non forzare delle pulsioni, che devono rimanere adolescenziali, con tutto il loro carico di emotività e di spontaneità”, ha dichiarato infine.