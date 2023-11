Il codice del crimine serie tv Netflix, trama e cast

Il codice del crimine quando esce su Netflix?

Quando esce Il codice del crimine serie tv Netflix? Continuano le grandi uscite di novembre 2023 con l’attesa produzione poliziesca brasiliana ispirata a crimini realmente avvenuti, nonché la prima del suo genere ad essere prodotta da Netflix in Brasile.

Disponibile in piattaforma da martedì 14 novembre 2023, la prima stagione di Criminal Code – nel titolo internazionale – unisce azione, inseguimenti ed effetti speciali per mostrare gli altissimi livelli della polizia tecnologicamente avanzata a caccia della criminalità organizzata del Paese.

“Il codice del crimine mostra un lato diverso del crimine in Brasile: l’attività concentrata nelle regioni di confine, fino a ora quasi inesplorata nelle narrazioni cinematografiche. Questa rapina avvenuta in Paraguay vicino al confine serve da punto di riferimento e ispirazione per l’inizio della serie, che si sviluppa in un conflitto tra due forze opposte e molto sofisticate nel panorama sudamericano, coinvolgendo anche altre aree della criminalità organizzata“

Queste le parole di Heitor Dhalia, ideatore e showrunner di questa grande produzione brasiliana. Dhalia firma gli otto episodi della prima stagione prodotti da Manoel Rangel ed Egisto Betti, sviluppati dalla società di produzione audiovisiva indipendente brasiliana Paranoïd. Scopri di seguito maggiori dettagli su trama e cast.

Di cosa parla Il codice del crimine serie tv?

La trama de Il codice del crimine si apre con un importante punto interrogativo: è possibile risalire ai colpevoli di una rapina servendosi del DNA? A scoprirlo sono gli agenti federali della stazione di Foz do Iguaçu al centro della serie poliziesca brasiliana targata Netflix.

Tutto ha inizio quando una gigantesca rapina sconvolge un’agenzia privata di sicurezza in Paraguay. Se all’apparenza non sembrerebbero esserci indizi sufficienti sui quali far partire le indagini, in seguito gli agenti capiscono di doversi affidare proprio quello che non si vede, come il DNA.

Grazie infatti ai campioni raccolti, inizia a tracciarsi una nuova pista in grado di collegare anche altri crimini recenti, verso un nuovo e più grande reato ancora da mettere in atto. Riusciranno alla fine gli agenti federale a impedire che il nuovo crimine programmato tra Brasile e Paraguay venga effettivamente compiuto?

Attori e personaggi de Il codice del crimine serie tv

Chi troviamo tra i protagonisti al centro della prima stagione de Il codice del crimine? L’attrice brasiliana Maeve Jinkings è la prima tra i protagonisti di questa avvincente storia. Scelta per interpretare nella serie il ruolo di Suellen, Jinkings è nota principalmente per aver recitato in film indipendenti. Tra questo ricordiamo Il suono intorno (2012), Amor, Plástico e Barulho (2013) e Boi Neon (2015).

L’interprete brasiliano Rômulo Braga è poi chiamato a interpretare il ruolo principale di Benicio nella produzione Netflix. Braga è soprattutto celebre per aver recitato in titoli come Elon Não Acredita na Morte (2016), Sol (2021) e Sangue Azul (2014).

Completano il cast principale della prima stagione gli attori Thomás Aquino e Pedro Caetano. Il primo è conosciuto soprattutto per aver preso parte a celebri titoli come Bacurau (2019), Deserto Particular (2021) e Todos os Mortos (2020). Caetano, invece, è ricordato per aver partecipato a film e serie tv come Sem Fôlego (2022), Buongiorno, Veronica (2023) e Distrito 666 (2022).

Questi solo alcuni dei protagonisti de Il codice del crimine, serie tv disponibile con tutti gli episodi da martedì 14 novembre 2023 in esclusiva su Netflix.