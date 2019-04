Il ciclone film: che fine hanno fatto Lorena Forteza e Natalia Estrada

Il Ciclone, il film di Leonardo Pieraccioni torna su Canale 5: le curiosità del pubblico

Che fine hanno fatto Lorena Forteza e Natalia Estrada? Il pubblico è curioso di sapere oggi cosa fanno le due attrici de Il Ciclone, il grandissimo successo di Leonardo Pieraccioni. Il film ha spopolato nel 1996 quando è uscito, ma ancora oggi riesce a raccogliere davanti alla televisione un notevole numero di spettatori. Insomma, è una garanzia. Nel cast del film Il Ciclone ci sono due attrici su cui a distanza di anni molti si pongono domande. Ci riferiamo proprio a loro: Lorena Forteza e Natalia Estrada oggi sono lontane dal mondo dello spettacolo e hanno completamente cambiato vita. La Forteza per esempio, che oggi ha 43 anni, è aumentata di peso dopo il grande successo ed è stata testimonial di un brand di abiti femminili di taglia forte. Nel 2004 ha chiesto aiuto al programma Bisturi! Nessuno è perfetto per perdere peso e dopo la partecipazione al film tv Il mondo è meraviglioso del 2005, è completamente sparita.

Il Ciclone, Lorena Forteza oggi: che fine ha fatto dopo il successo?

Lorena Forteza oggi non sente assolutamente la mancanza del set. Non le manca fare l’attrice e sta bene così. Forse anche perché ha sofferto molto dopo Il Ciclone: “Ho sofferto molto, ma ora sto bene. Avevo avuto problemi con il mio ex marito, Damiano, e quando ci siamo separati nostro figlio Ruben è stato affidato a lui. Ero anche ingrassata, arrivando a pesare più di 70 chili. Non mi piacevo anche se, guardandomi ora, non ero così male come credevo”, questo ha rivelato in una intervista di un anno fa. L’attrice non è sposata e non ha voglia di innamorarsi. Suo figlio, di 23 anni, vive in Italia. Lei si divide tra la Spagna e l’Italia, dove viene a trovare appunto il figlio.

Natalia Estrada oggi, che fine ha fatto l’attrice?

Anche Natalia Estrada ha scelto di abbandonare il mondo dello spettacolo e anche lei, come la Forteza, non ne ha assolutamente nostalgia. Manca dal piccolo schermo dal 2006, anno in cui ha conosciuto Andrea Mischianti, il suo attuale marito. La coppia vive in provincia di Asti e lavorano insieme nel loro maneggio. Natalia Estrada oggi ama stare con i suoi cavalli, portarli in giro per le fiere e prendendosi cura di loro. Di recente è diventata nonna: la figlia Natalia Junior, avuta dall’ex marito Giorgio Mastrota, ha dato alla luce il piccolo Marlo.