Il Cantante Mascherato, tensione tra Arisa e Insinna: “Lite dietro le quinte”

Bufera a Il Cantante Mascherato, il programma del venerdì sera di Rai Uno condotto da Milly Carlucci. Pare che due dei giurati – Arisa e Flavio Insinna – mal si sopportino. La cantante e il conduttore Rai avrebbero litigato più volte dietro le quinte nel corso dell’ultima puntata dello show, quella in onda venerdì 4 marzo.

A dare conferma della faida l’altra giurata della trasmissione, Caterina Balivo, che ha pubblicato sui social network uno scatto in cui i colleghi sono alle prese con un acceso scontro. “Nel frattempo Arisa litiga dall’inizio della serata con Flavio Insinna”, ha ammesso la presentatrice di Aversa ai suoi follower.

“Hanno litigato tutta la serata”

I motivi degli screzi non sono chiari, forse hanno a che fare con i vari indizi e misteri legati ai concorrenti in gara. Ad un certo punto, nel bel mezzo della diretta, Arisa è sbottata e ha chiesto a Milly Carlucci se c’era la possibilità di non stare più seduta accanto a Flavio Insinna. Una richiesta che ha sorpreso il pubblico e alla quale la padrona di casa ha replicato con una piccola risata, come a voler spegnere qualsiasi tipo di polemica.

Al momento i diretti interessati non hanno fornito ulteriori spiegazioni: Flavio Insinna è giurato de Il Cantante Mascherato da ben tre edizioni. Arisa è invece approdata dietro il bancone dei giudici quest’anno, dopo aver partecipato come concorrente alla prima edizione nelle vesti del Barboncino.

Forse Arisa, in qualità di ultima arrivata, deve ancora ambientarsi tra i protagonisti del format. Lo scorso anno, ad esempio, Caterina Balivo ha dovuto fronteggiare diverse frecciatine e stoccate sia da parte di Flavio Insinna sia da parte di Patty Pravo (ex giurata che quest’anno non è più presente). Molteplici gli screzi che hanno visto protagonista la Balivo, che ha saputo reagire con vigore e determinazione.

Gli ascolti de Il Cantante Mascherato

La terza edizione de Il Cantante Mascherato sta ottenendo un discreto successo. Ogni puntato sta appassionando circa tre milioni di telespettatori. Milly Carlucci deve vedersela con le nuove fiction Mediaset: prima Fosca Innocenti con Vanessa Incontrada e poi Più forti del destino con Laura Chiatti, Giulia Bevilacqua e Loretta Goggi.