Fausto Leali è il Mostro de Il Cantante Mascherato

Come si sussurrava ormai da settimane, Fausto Leali è il Mostro de Il Cantante Mascherato. L’identità della simpatica maschera è venuta a galla nel corso della quarta e ultima puntata condotta da Milly Carlucci. Nonostante un’impeccabile cover di Rag Doll degli Aerosmith, Leali è uscito sconfitto dallo scontro diretto con il Mastino Napoletano. Il simpatico concorrente è riuscito ad andare avanti con il 54% delle preferenze. Fausto si è detto contento di questa esperienza del tutto nuova nel corso della sua lunga carriera. Anche perché grazie al programma di Rai Uno il 75enne ha messo in mostra tutto il suo amore per il rock e il suo lato energico e versatile.

Tutti pazzi per Mostro/Fausto Leali de Il Cantante Mascherato

Puntata dopo puntata della prima edizione de Il Cantante Mascherato Fausto Leali ha conquistato gran parte del pubblico grazie alla maschera del Mostro. “Fortissimo, talento unico”, ha notato più di qualcuno su Twitter. Qualcuno ha avanzato una proposta interessante: “Faustone escici un album di cover degli AC/DC”.