Il Cantante Mascherato: l’America lancia la sfida mondiale (con 56 paesi?)

One World, One Masked Singer: questo è il titolo provvisorio della gara internazionale del programma, in stile Eurovision

Il Cantante Mascherato avrà un’edizione mondiale? La notizia è stata lanciata da Variety e sta circolando anche in Italia in queste ore. Nel nostro paese è stata Milly Carlucci a lanciare lo show, che ha condotto anche quest’anno per la terza edizione. Ovviamente Il Cantante Mascherato non va in onda solo in Italia e per questo in America qualcuno ha avuto l’idea di lanciare una vera e propria sfida agli altri paesi in cui va in onda. Potrebbe esserci quindi una gara internazionale, in cui si sfiderebbero i concorrenti più bravi e forti di varie edizioni in giro per il mondo.

C’è anche un titolo provvisorio della gara mondiale del Cantante Mascherato: One World, One Masked Singer. Ovvero: Un mondo, un cantante mascherato. Il progetto è già in corso di definizione, dato che ci sono già i primi dettagli su come si svolgerebbe. La competizione vedrebbe in gioco i Vip mascherati dei vari paesi in cui va in onda Il Cantante Mascherato, l’uno contro l’altro. Ma non dovrebbe essere una semplice sfida tra maschere, che verrebbero sempre svelate di volta in volta in caso di eliminazione.

Sempre Variety ha riportato infatti che l’America avrebbe in mente uno show di tutto rispetto. Al pari dell’Eurovision, per rendere l’idea. Quindi con un grande studio e con sfide studiate ad hoc. A spiegare come è nata l’idea è stato il produttore Plestis, che in una nota ha raccontato di aver iniziato a sognare questo grande evento quando ha intuito che The Masked Singer sarebbe diventato un vero e proprio fenomeno globale. Nel corso degli anni Il Cantante Mascherato si è diffuso nel mondo in effetti: va in onda in ben 56 paesi.

Il produttore non vede l’ora di realizzare questa sfida mondiale del Cantante Mascherato. Sogna di riunire tutte le delegazioni dei 56 paesi, costumi nuovi e una gara che verrà vista da tutto il mondo. Pare non ci sarà spazio per tutti, però: i paesi partecipanti alla competizione internazionale saranno annunciati tra qualche tempo. L’Italia potrebbe rientrare tra le scelte, visto che è tra i paesi dove ha avuto più successo come anche in Belgio, Germania, Spagna, Polonia, Francia, Paesi Bassi.