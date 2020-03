Il Cacciatore 3 sarà girato? Parla la produzione: ecco come stanno le cose

Il Cacciatore 3 ci sarà? Parla la produzione: più si che no, ma si attende l’ok dalla Rai. Al momento tutto bloccato a causa del Coronavirus

Giunge al termine stasera, tra mille tribolazioni di palinsesto, la seconda stagione de Il Cacciatore, in onda su Rai Due. I fan della fiction si stanno già chiedendo se ci sarà un terzo capitolo della saga che vede protagonista Saverio Barone, interpretato dal magistrale Francesco Montanari. A fare chiarezza sul futuro del prodotto audiovisivo ci ha pensato il produttore della storia, Rosario Rinaldo, che ha rilasciato un’intervista a TvBlog. Al momento è più un sì che un no, ma anche alla luce dell’imperversare del Coronavirus in Italia tutto è bloccato. Tuttavia ci sono già trame e nuovi sviluppi narrativi messi nero su bianco, quindi i telespettatori possono ben sperare.

“Lo sviluppo della terza stagione de Il Cacciatore è in fase molto avanzata”

Stasera si chiuderà Il Cacciatore 2, con la messa in onda degli ultimi due episodi. Ricordiamo che le vicende di Saverio Barone traggono spunto dal lavoro svolto contro la criminalità organizzata da Alfonso Sabella negli anni Novanta. Un lavoro realmente effettuato e su cui c’è ancora molto da scrivere. Insomma, la storia può essere ancora sviluppata senza problemi laddove ci sia la volontà di farlo. “Lo sviluppo della terza stagione de Il Cacciatore è in fase molto avanzata. Abbiamo già le sceneggiature che sono in revisione”. Così Rinaldo, amministratore delegato della Cross Productions, casa di produzione della serie tv. Il produttore sottolinea anche che i nuovi episodi sono già in corso di preparazione “da qualche settimana”. Poi però il brusco stop a causa del Covid-19.

Il Cacciatore 3, manca solo l’ok della Rai

Il Cacciatore 3 quindi si farà senza dubbio? Ni, nel senso che manca un ok fondamentale, quello della Rai. “Ha un’opzione e stiamo aspettando di sapere se la eserciterà oppure no“, spiega sempre Rinaldo. Insomma, le probabilità che il terzo capitolo della saga ci sarà è alta ma non è ancora detta l’ultima parola. A far ben sperare ci sono pure i buoni risultati in termini di ascolto della fiction. Non resta che attendere il via libera da Viale Mazzini.